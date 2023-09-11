Вряд ли эти результаты можно воспринимать всерьез на фоне масштабной фальсификации.

Россия в воскресенье завершила свои так называемые региональные и муниципальные выборы, в том числе на временно оккупированных территориях Украины. Как сообщает Reuters, "результаты" свидетельтсвуют о значительной поддержке политических сил, выступающих на стороне российского диктатора Владимира Путина. Однако вряд ли их можно воспринимать всерьез на фоне масштабной фальсификации результатов голосования.

По всей стране пропутинская партия "Единая Россия" выиграла все губернаторские выборы, в которых участвовала. Среди переизбранных региональных руководителей - мэр Москвы Сергей Собянин, близкий союзник Путина. При практически полном отсутствии оппозиции первые результаты показали, что Собянин набрал более 75% голосов в российской столице, которая считается одной из наиболее оппозиционно настроенных частей страны.

Однако критики Кремля заявляют, что выборы в Москве легко фальсифицировать из-за столичной системы электронного голосования, которую, по их словам, невозможно проверить. Подобные системы развернуты и во многих других регионах России.

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При этом отмечается, что прокремлевские кандидаты вроде как одержали победу и на временно оккупированных украинских территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. По словам российских чиновников, "Единая Россия" получила значительное большинство в регионах, набрав не менее 70% голосов в каждом.

"Однако при голосовании в регионах избирательная конкуренция была ограничена, поскольку власти не допускали к участию в выборах сильных кандидатов", – пишет Reuters.

Также группы по защите прав избирателей в России сообщают о многочисленных случаях фальсификации результатов голосования. Правозащитники сообщают о задержаниях кандидатов от оппозиции, вандализме в отношении их автомобилей, а также о том, что в одном случае наблюдателям за выборами вручали военные документы.

Псевдовыборы на оккупированных территориях Украины

Россия объявила проведение с 8 по 10 сентября так называемых "выборов" на временно оккупированных территориях Украины. Союзники Украины - Европа, США, Канада и Япония - заявили, что не признают легитимность этих выборов.

В то же время из-за крайне низкой явки на этих "выборах" украинцев на оккупированных территориях заставляют "голосовать" на дому, "паломничество" мобильных групп россиян по домам местных жителей началось еще с 1 сентября.

Как сообщал Генштаб, подавляющее большинство кандидатов на этих "выборах" на оккупированных териториях даже не имеют высшего образования и работают дворниками, охранниками и уборщицами.

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