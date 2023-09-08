В частности, мобильные группы россиян ходят по домам, а пропагандистским каналам не просто снять сюжеты об очередях на незаконных участках.

Российские захватчики на временно оккупированных украинских территориях заставляют украинцев голосовать на дому из-за низкой явки на псевдовыборах. Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер Центра национального сопротивления ССО по имени "Остап" сказал во время пресс-марафона о ситуации на временно оккупированных территориях.

Он отметил, что на временно оккупированных Россией украинских территориях псевдовыборы проходят с применением репрессивных механизмов, наработанных еще во времена Советского Союза.

"На самом деле псевдовыборы уже происходят с 1 сентября. Потому что мобильные группы россиян ходят по домам и заставляют людей голосовать на дому", - сказал спикер Центра национального сопротивления ССО.

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Он объяснил, для чего оккупанты это делают. "Практика псевдорефередума показала, что люди не идут на участки и даже пропагандистским каналам трудно сделать картинку огромных очередей, и они вынуждены тратить ресурсы, свозить людей с территории России, которые будто бы являются местными и стоят в очередях. И для того, чтобы каким-то образом придумать ложь, они говорят, что большинство населения проголосовало на дому", - подчеркнул "Остап".

При этом, спикер Центра национального сопротивления ССО добавил, что все списки так называемых участковых, территориальных и окружных оккупационных избирательных комиссий сегодня есть у Сил обороны.

"Мы сегодня хотим хотим донести сообщение до людей с временно оккупированных территорий, которых заставляют прийти на участки. Первое - стараться этого избегать по той причине, что россияне могут совершить теракт или любую другую провокацию для обвинения Сил обороны. Это их традиционные лучшие "методы работы". Второе - мужчины, которые приходят на участки, по сути добровольно подпадают под перепись и обновляют списки под мобилизацию для оккупантов. Упрощают им работу", - сказал представитель Центра национального сопротивления ССО.

Он отметил, что если принудительно украинцев доставляют на участки, то надо записывать или при возможности фотографировать имена на бейджиках членов незаконных избирательных комиссий, а затем передавать эту информацию Силам обороны любым удобным методом. Также он советует портить бюллетени, если это можно сделать.

Российские выборы на оккупированных территориях

Как сообщал УНИАН, на временно оккупированных российскими захватчиками украинских территориях юга и востока Украины две трети так называемых кандидатов на псевдовыборах не местные жители.

СБУ установила более 3,5 тыс. организаторов и участников псевдовыборов РФ на оккупированной территории Украины. Таким образом россияне хотят легализовать своих ставленников в оккупационных органах на во временно захваченных районах Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

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