Он выпустил очередной пост, полный ненависти.

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что такой страны как Латвия не существует.

Он опубликовал в своем Telegram-канале фотографию "Харьковского процесса" 1943 года, которую назвал "альтернативным фотовариантом формулы мира". Так Медведев прокомментировал слова президента Латвии Эдгарса Ринкевичса о том, что Россия должна быть разгромлена.

"И там же будут болтаться ублюдки, обстреливающие мирных жителей наших городов, и с ними изображающий из себя президента несуществующей страны Латвии ничтожество по фамилии Ринкевичс, пожелавший смерти России. Memento mori", - написал бывший президент России.

Видео дня

"Мирный план" России: что известно

Как известно, Украина уже давно представила собственную формулу мира, которая состоит из 10 пунктов. В формулу вошли: радиационная, ядерная и энергетическая безопасность страны, завершение войны, выполнение устава ООН и возвращение всех украинских пленных. В России отвергают эту формулу и отказываются говорить на основании этих пунктов.

Ранее Медведев опубликовал свой "мирный план", согласно которому нужно признать, что "территория Украины принадлежит РФ". Он мечтает о капитуляции и демилитаризации страны, а также о выплатах "компенсаций" россиянам.

Вас также могут заинтересовать новости: