По словам мэра Нижнего Тагила, человек, который получает зарплату от государства, не может проигнорировать выборы президента.

Мэр российского города Нижний Тагил Владислав Пинаев пообещал проверить муниципальных служащих и работников бюджетной сферы города, чтобы выявить тех, кто не участвовал в голосовании за президента РФ. Об этом сообщает местное издание "Все новости".

При этом чиновник поблагодарил горожан за высокую явку.

"Сейчас за месяц всех проверим, был или не был. Давайте так: или мы в одной команде, или мы все по отдельности. Что ты там сидишь, отсиживаешься, пока все пашут?" - сказал Пинаев.

Он добавил, что человек, который получает зарплату от государства, не может проигнорировать выборы президента. По его словам, тем, кто не голосовал - не место на госслужбе независимо от квалификации.

При этом Пинаев признался, что до последнего не ожидал, что Нижний Тагил обеспечит такую высокую явку - 74,97% избирателей.

"Я не верил до последнего, что мы сможем это сделать. Такого не делал никто и никогда в жизни. Такой результат даже не снился никому. ... Он даже мне не снился", - поделился мэр.

Издание добавляет, что по данным избиркома, в Нижнем Тагиле "самовыдвиженца" Владимира Путина поддержали 81,86% избирателей. На втором месте оказался представитель партии "Новые люди" Владислав Даванков - за него голос отдали 6,14%. Третье место занял лидер ЛДПР Леонид Слуцкий - 4,82%, аутсайдером стал кандидат от КПРФ Николай Харитонов - 4,27%.

Выборы президента РФ 2024 - последние новости

Владимир Путин проиграл на многих участках за рубежом в ходе голосования на выборах президента РФ. В частности, в Варшаве, Праге и Гааге Владислав Даванков набрал более половины голосов - 51,01%, 59,89% и 56,88% соответственно. В Лондоне, который является одним из центров проживания богатых россиян, он набрал 53,07%, в то же время Путин получил лишь 21,05%.

Кроме того, Даванков победил Путина в Вильнюсе, Хайфе, Ереване, Барселоне, Любляне, а также в ряде городов Вьетнама.

Как известно, по данным ЦИК РФ Путин получил более 87%.

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