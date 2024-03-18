В Лондоне Путин набрал всего 21% голосов, тогда как Владислав Даванков - более 53%.

Несмотря на то, что во время президентских выборов в России соперниками Владимира Путина были "технические кандидаты", которых внесли в списки для придания мнимой правдоподобности, Путин на многих участках за рубежом умудрился проиграть. Как пишет "Агентство", вице-спикер Госдумы, член партии "Новые люди" Владислав Даванков по результатам выборов занял первое место на некоторых участках в крупных европейских городах,

Так, в Варшаве, Праге и Гааге Даванков набрал больше половины голосов — 51,01%, 59,89% и 56,88% соответственно. В Лондоне, который является одним из центров проживания богатых россиян, он набрал 53,07%, при этом Путин получил всего 21,05%. Также Даванков выиграл в Вильнюсе с результатом 39,22% (Владимир Путин получил там 29,74%) и в Хайфе с результатом 40,82% (у Путина — 33,93%). В Ереване Даванков набрал 49,85%, Путин — 32,87%.

Среди других городов, где Путин проиграл - Барселона: Даванков (49,7%), Путин (27,14%); Любляна: Даванков (44,71%), Путин (29,02%); Хошимин (Вьетнам): Даванков (54,3%), Путин (29,12%); Дананг (Вьетнам): Даванков (65,55%), Путин (14,68%).

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В большинстве других городов по всему миру победил Путин, однако и там Даванков получил значительно большее количество голосов, чем в России.

Баку: Путин (77,26%), Даванков (14,23%).

Бишкек: Путин (73,81%), Даванков (18,94%).

Генуя: Путин (70,86), Даванков (19,55%).

Пхукет: Путин (48,24%), Даванков (38,93%).

Рига: Путин (68,25%), Даванков (18,97%).

Сеул: Путин (41,47%), Даванков (39,65%).

София: Путин (59,93%), Даванков (28,01%).

Таллин: Путин (75,22%), Даванков (12,76%).

Ташкент: Путин (57,95%), Даванков (31,92%)

По многим городам, где голосовало большое количество российских граждан — Берлину, Алматы, Белграду, Дубаю — результаты пока не опубликованы.

Выборы в России

15-17 марта в России прошли "выборы президента", которые проводились в том числе на оккупированных территориях Украины.

Российский Центризбирком сегодня уже закончил подсчет голосов. Вполне ожидаемо "победителем" назначили диктатора Владимир Путина с рекордным результатом 87,28%.

Остальные голоса ЦИК распределил между техническими кандидатами - почти поровну. Так, коммунист Николай Харитонов получил 4,31% голосов, псевдо-оппозиционер Владислав Даванков — 3,85%, соратник покойного Жириновского Леонид Слуцкий — 3,2%.

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