По словам президента Украины, "российский диктатор имитирует очередные выборы".

Российский диктатор Владимир Путин на днях имитирует очередные выборы в РФ, хотя всем в мире понятно, что этот деятель, как было уже часто в истории, просто заболел властью и делает все, чтобы править вечно. Об этом в своем обращении сказал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, нет такого зла, которое Путин не совершит, чтобы продлить личную власть, "и нет никого в мире, кто был бы застрахован от этого".

"Я благодарю каждое государство, каждого лидера, всех международных организаций, которые называют и будут называть эти вещи своими именами. Все, что Россия делает на оккупированной территории Украины, является преступлением", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что "за все, что сделано российскими убийцами в этой войне и ради путинской вечной власти, должно быть справедливое возмездие".

"Он боится больше всего только одного - справедливости. Никакой легитимности у этой имитации выборов нет и быть не может. Этот деятель должен закончить на скамье подсудимых в Гааге - именно это мы должны обеспечить. Все в мире, кто ценит жизнь и порядочность", - резюмировал глава правительства.

Выборы президента РФ 2024 - последние новости

ЦИК России рисует Путину абсурдные 87% голосов. В частности, по промежуточным данным Центризбиркома страны-агрессора, в Чечне за действующего президента РФ проголосовали более 99,28%. Чуть ниже результаты Путина в Москве - здесь его поддержали "только" около 88% избирателей.

Эти цифры коррелируют с данными так называемых "экзит-полов", проводимых в РФ: они показывают, что, как ни странно, Путин набрал менее 100% голосов - около 87%.

Ранее ЦИК отчиталась о фантастической явке на выборах президента РФ. По состоянию на момент закрытия участков явка якобы составляла 73,3%, что является самым высоким показателем со времен распада СССР.

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