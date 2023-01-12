С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 113 390 оккупантов.

В Украине ликвидирован российский военнослужащий 155-я бригады морской пехоты (в/ч 30926 пос. Славянка Владивосток) Андрей Малых, из которого пропагандисты лепили "героя".

О ликвидации в соцсетях сообщила его девушка. Борт с "двухсотым" героем вскоре прибудет на малую родину.

Забавно, что еще в октябре Малых рассказывал в сюжетах рашистских блогеров, как героически поджигал вражеские танки: "Заезжая в лес, увидел танк противника, принял решение быстро уничтожить его. Лоб в лоб, метров 50-100 было от него. Я ему осколочный снаряд под башню – он сразу же воспламенился".

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Свои военные преступления на чужой земле Малых объяснял "освобождением территории от ВСУ".

Еще при жизни оккупант признавался, что "всегда мечтал стать военным". "Сразу, как только призвали меня, подписал контракт", - хвалился в прошлом году Малых.

Отмечалось, что оккупанту всего 19 лет – а его уже представили к "высокой государственной награде".

Потери России в Украине – актуальные данные

Накануне бойцы 28-й ОМБр имени Рыцарей зимнего похода ликвидировали наглого оккупанта, который выдвинулся на позиции украинского снайпера с лопатой.

Появились шокирующие кадры укрытого телами российских солдат поля под Бахмутом, где российское командование за всякую цену пытается прорвать оборону ВСУ.

Тем временем в Кемеровскую область прибыл еще один поезд с телами мертвых оккупантов.

Также стало известно о ликвидации в Украине оккупанта, засветившегося на видео штурма "Азовстали" в Мариуполе. Захватчика похоронили почти через месяц после гибели в Херсонской области.

Ликвидирован в боях и мобик из отряда "Барс", которого еще при жизни пропагандисты окрестили чуть ли не "терминатором". А в Запорожской области был уничтожен сын топ-кадыровца Джамбулат Заураев.

Кроме того, появилось фото новогоднего застолья самарских мобиков в ПТУ Макеевки, куда позже влупил HIMARS.

Российские террористы продолжают атаковать Соледар, не считаясь со своими потерями. Недавно в сеть слили видео одного из провальных штурмов "вагнеровцами" города, в результате – все ликвидированы.

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