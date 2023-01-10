Кадры были отсняты военными 3 января.

ВСУ успешно ликвидировали группу российских наемников ЧВК "Вагнера", когда те выдвинулись на штурм промзоны Соледара.

Видео аэроразведки тактической группы "Карпаты" опубликовал журналист Юрий Бутусов. Как утверждает Бутусов, кадры были отсняты военными 3 января.

Дрон ВСУ, в частности, зафиксировал момент удара по штурмовикам террористов, в результате которого некоторых россиян подбросило взрывами.

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Атака, которая координировалась с воздуха, прошла тогда, когда "вагнеровцы" подбирались к позициям украинских защитников через забор промзоны.

Бои за Соледар - какая ситуация в городе

Накануне российские войска начали мощный штурм Соледара. Не считаясь с потерями среди своей живой силы, оккупанты дошли до его окраин.

Главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин признал "кровопролитные тяжелые бои" за контроль над населенным пунктом, неожиданно похвалив храбрость украинских войск.

Вечером, 10 января, заместитель министра обороны Анна Маляр доложила, что ВСУ продолжают героическое сопротивление оккупантам. В этот же день наемники "Вагнера" записали видео якобы в центре города.

Россиянам не везет на поле боя – потери врага на фронте

Накануне бойцы 28-й ОМБр имени Рыцарей зимнего похода ликвидировали наглого оккупанта, который выдвинулся на позиции украинского снайпера с лопатой.

Появились шокирующие кадры укрытого телами российских солдат поля под Бахмутом, где российское командование за всякую цену пытается прорвать оборону ВСУ.

Тем временем в Кемеровскую область прибыл еще один поезд с телами мертвых оккупантов.

Также стало известно о ликвидации в Украине оккупанта, засветившегося на видео штурма "Азовстали" в Мариуполе. Захватчика похоронили почти через месяц после гибели в Херсонской области.

Ликвидирован в боях и мобик из отряда "Барс", которого еще при жизни пропагандисты окрестили чуть ли не "терминатором". А в Запорожской области был уничтожен сын топ-кадыровца Джамбулат Заураев.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 112 470 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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