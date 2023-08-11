С каждым днем у российских элит все меньше шансов удержать ситуацию в государстве и предотвратить гражданскую войну.

Российские элиты даже не пытаются свергнуть Владимира Путина, поэтому после поражения в войне против Украины в России может разразиться гражданская война. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, когда российские солдаты вернутся домой, их будут переполнять не утоленная жажда убийства, ощущение, что элиты их обманули, и ненависть к тем, кто их отправил в Украину.

По мнению Подоляка, при таком сценарии Путин не сможет удержать внутреннюю ситуацию в России, поэтому элитам стоит как можно быстрее перехватить власть, чтобы начать процесс трансформации российского политического режима и восстановления нормальных отношений с миром.

"И тогда они (российские элиты – УНИАН) сохраняются в физическом смысле. Конечно, у них будет значительно меньше возможностей зарабатывать, они будут значительно менее мобильными, они точно не будут интегрированы в глобальную политическую элиту. Но они получат возможность сохраниться, физически выжить и иметь хоть какое-то влияние на российской территории", - заявил Подоляк, подчеркнув, что с каждым днем шансы на такой "хороший" для российских элит сценарий уменьшаются.

Что касается самого Владимира Путина, то, по мнению Подоляка, сейчас российский лидер "обнуляет" историческую Россию, поэтому в историю он будет вписан в "крайне омерзительном виде".

Ситуация в России - последние новости

По мнению известного политтехнолога и писателя Михаила Шейтельмана, существует несколько наиболее вероятных кандидатов на замену Путину, как руководителю России. Среди таких в частности чаще всего называют губернатора Тульской области Алексея Дюмина, имеющего значительное личное влияние на российские спецслужбы, премьер-министра Михаила Мишустина и сына секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева – Дмитрия.

Одним из участников битвы за русский трон также часто называют Евгения Пригожина. Хотя его в теории выгнали из России после "похода на Москву", он продолжает вести бизнес в РФ и даже расширяет его, что свидетельствует о его значительном влиянии на госаппарат до сих пор.

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