Политтехнолог назвал главное обстоятельство, которое толкает людей в оппозицию к власти в РФ.

Неудачи, поражения на фронте, неспособность России победить в развязанной против Украины войне настраивают россиян против кремлевского диктатора Владимира Путина, уверен политтехнолог Аббас Галлямов.

"Ставшие уже привычными атаки на российские рубежи и территорию как раз являются очень видимым, наглядным подтверждением того, что динамика войны для российских властей негативная. Началось все с "Киев за три дня", а теперь переходим в "героическую" оборону. Это и есть главное обстоятельство, которое толкает людей в оппозиционность", - заявил он.

По мнению эксперта, участившиеся поджоги военкоматов в России - это в достаточной степени радикальные акции.

"То, что люди в России не убивают друг друга на улицах, не свидетельствует ни о чем. Чтобы революция зашла в такую горячую фразу, когда полицию на фонарях начнут вешать, это такой сценарий, который, как мне кажется, никем сейчас не рассматривается", - сказал Галлямов.

В РФ ужасаются потерями на войне - что сообщалось

Как писал УНИАН, Кремль скрывает потери армии на войне в Украине. Российские правозащитники, которые выступают против военных действий, понимают, что реальные цифры колоссальных потерь в РФ станут известны нескоро.

"Есть журналисты, которые с помощью открытых источников, с помощью отслеживания похорон и публичных некрологов в региональных СМИ как-то подсчитывают цифры, но эта цифра репрезентативна, она не говорит об общем числе жертв. Мы не знаем, сколько людей гибнет на войне, мы не знаем, какое количество не доставляется обратно в Россию, какое количество погибших просто исчезает, оказывается всеми забыто", - отметил пресс-секретарь фонда "Идите лесом" Иван Чувиляев.

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