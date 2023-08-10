По мнению политтехнолога, худший кандидат в президенты РФ, которого можно придумать, – это сын Николая Патрушева.

Существует несколько версий о том, кто же может стать заменой для российского диктатора Владимира Путина на посту президента РФ. Среди потенциальных кандидатов военачальник и губернатор Тульской области России Алексей Дюмин, глава российского правительства Михаил Мишустин и сын секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева – Дмитрий.

"По поводу Дюмина я скажу, что какая-то асболютная мифология окружает этого человека. Можно сказать, что Бэтмен будет президентом России. Кто видел вообще этого Дюмина? Я не видел ни одного факта или каких-то доказательств, что у него есть основания предполагать, что он будет наследником. Вымышленная, по-моему, фигура", – объяснил в интервью Питеру Залмаеву на канале "Утро февраля" политтехнолог и писатель Михаил Шейтельман.

Другим кандидатом на кресло Путина считают главу российского правительства Михаила Мишустина.

"Мишустин – совсем другое дело, потому что есть конституция. Убей сегодня Путина, и будет исполняющим обязанности президента Мишустин. Как известно, избрать новым президентом в России проще всего того, кто сейчас исполняет обязанности. Поэтому, во-первых, есть простые инструменты сделать Мишустина президентом. Я не знаю, какие у него там позиции – кому он выгоден, кому он не выгоден. Украина в какой-то степени, наверное, будет готова вести с ним переговоры. Но именно переговоры о перемирии, а не переговоры о мире, в этом разница. Переговоры об окончании войны можно будет вести хоть с чертом лысым, как когда-то говорил президент Зеленский. То есть в том числе с Мишустиным. Но нормализации отношений между странами с Мишустиным быть не может, потому что он – военный преступник", – отметил Шейтельман.

Есть и третий кандидат, имя которого часто всплвает в СМИ, а именно сын Николая Патрушева – Дмитрий. И он, по словам политтехнолога, худший кандидат в президенты РФ, которого можно придумать.

"Насчет сына Патрушева есть какие-то проблемы. Проблема в том, что он тупой – это реальная большая проблема. Мишустин, наверное, где-то учился, он как-то разговаривать умеет. А те, кто видел Патрушева, я представляю, в каком они ужасе от того, что это может быть кандидат в президенты России. Есть такой термин "неизбираемый". Он выглядит как человек, который неизбираем. Нет биографии вообще, он ни минуты не работал. Ни разу не был женат, имеет 6 детей при этом. То есть это худший кандидат в президенты России, которого можно придумать", – добавил эксперт.

Однако, по мнению Шейтельмана, этот список гораздо длиннее. В нем могут быть десятки людей.

Смена власти в России

Разговоры о том, что режим Владимира Путина в России идет к краху точатся уже давно. Они активизировались после того, как РФ вторглась в Украину в феврале 2022 года. Есть много версий о том, как же сменится власть в России – от бунтов элит и дворцовых переворотов до распада РФ на меньшие субъекты.

В июле 2023 года министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в России начинается момент перехода власти. По его словам, поводом для подобных перемен стал "мятеж" главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина. Министр отметил, что этот бунт показал: режим в Кремле ослабевает.

Уход диктатора Путина из власти спрогнозировал и бывший британский шпион Кристофер Стил, руководивший в MI6 отделом по РФ в течение нескольких лет. Он заявил, что президент РФ тяжело болен, что повышает вероятность его внезапной смерти.

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