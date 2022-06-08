Кремлевский диктатор очень недоволен действиями своих подопечных.

На днях президент РФ Владимир Путин устроил взбучку российским генералам.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным, ссылаясь на свои источники.

"Нам из Москвы добрые люди рассказывают, что было совещание у Путина, позавчера. И он очень сильно кричал на генералов, чем-то он был очень сильно недоволен, очень. Что-то они не сделали из того, что обещали. Я боюсь загадывать, но некоторые признаки происходящего меня обнадёживают", - отметил Арестович.

При этом он отметил, что в то же время оккупанты "снялись" с некоторых направлений и сосредоточились на Попасной.

"Даже не то, что они не ломанулись в наступление, будучи готовыми по состоянию на воскресенье, а от снятия войск с Запорожского направления и направлений от Донецка до Попасной в пользу Попасной. Признаки весьма благоприятные", - отметил Арестович.

Ранее в Институте по изучению войны заявляли, что российские силы начали отвод своих войск с позиций в Запорожской области.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал Запорожское и Северодонецкое направления самыми опасными направлениями на фронте.

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