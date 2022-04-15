ФСБ попросила увеличить расходы на захоронение военных.

Похороны военных страны-агрессора могут подорожать минимум на 17%. Именно на столько ФСБ попросила увеличить бюджет на захоронение и надгробия для военных.

Об этом сообщает русская служба BBC.

Война в Украине спровоцировала невиданную инфляцию в России. Повлияли санкции, выход бизнеса, паника покупателей и перебои со снабжением. В годовом выражении в марте она достигла почти 17%.

Именно на столько ФСБ планирует увеличить расходы на похороны своих военных. Эти расходы покрываются из бюджета, но еще не индексировались.

Следовательно, компенсация расходов на захоронение одного погибшего на военной службе вырастет на 7800-11 000 рублей до 56 400-74 200 рублей ($695-915).

Напомним, что украинские силы обороны ликвидировали примерно 20 тысяч оккупантов. Уничтожено также более 750 танков и 160 истребителей.

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