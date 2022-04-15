Количество уничтоженной техники тоже выросло.

Украинские силы обороны ликвидировали примерно 20 тысяч оккупантов. Уничтожено также более 750 танков и 160 истребителей.

Обновленной статистикой вражеских потерь поделился пресс-центр Генштаба ВСУ на своей официальной странице на Facebook. В список уже попал крейсер "Москва", который вчера затонул на просторах Черного моря.

Война с Россией: потери врага по состоянию на 15 апреля

личного состава — около 20 000 человек;

танков — 756 единиц;

боевых бронированных машин — 1976 единиц;

артиллерийских систем — 366 единиц;

РСЗО — 122 единицы;

средств ПВО — 66 единиц;

самолетов — 163 единицы;

вертолетов — 144 единицы;

автомобильной техники — 1443 единицы;

кораблей/катеров — 8 единиц;

цистерн с ГСМ — 76 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 135 единиц;

специальной техники — 25 единиц;

пусковых установок ОТРК/ТРК — 4 единицы.

Все указанные данные приблизительны. Точный подсчет невозможен из-за высокой интенсивности боевых действий на разных направлениях.

Если сравнить со статистикой за прошлые сутки, то можно увидеть успехи Вооруженных сил Украины. Они устранили примерно 100 врагов, уничтожили 3 танка, 8 бронированных машин, 2 средства ПВО, 3 самолета и так далее.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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