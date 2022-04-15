Украинские силы обороны ликвидировали примерно 20 тысяч оккупантов. Уничтожено также более 750 танков и 160 истребителей.
Обновленной статистикой вражеских потерь поделился пресс-центр Генштаба ВСУ на своей официальной странице на Facebook. В список уже попал крейсер "Москва", который вчера затонул на просторах Черного моря.
Война с Россией: потери врага по состоянию на 15 апреля
- личного состава — около 20 000 человек;
- танков — 756 единиц;
- боевых бронированных машин — 1976 единиц;
- артиллерийских систем — 366 единиц;
- РСЗО — 122 единицы;
- средств ПВО — 66 единиц;
- самолетов — 163 единицы;
- вертолетов — 144 единицы;
- автомобильной техники — 1443 единицы;
- кораблей/катеров — 8 единиц;
- цистерн с ГСМ — 76 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 135 единиц;
- специальной техники — 25 единиц;
- пусковых установок ОТРК/ТРК — 4 единицы.
Все указанные данные приблизительны. Точный подсчет невозможен из-за высокой интенсивности боевых действий на разных направлениях.
Если сравнить со статистикой за прошлые сутки, то можно увидеть успехи Вооруженных сил Украины. Они устранили примерно 100 врагов, уничтожили 3 танка, 8 бронированных машин, 2 средства ПВО, 3 самолета и так далее.
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