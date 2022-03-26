Пропаганда Кремля удивила новым неожиданным заявлением о пацифистском лозунге.

Российские пропагандисты продолжают зомбировать народ, называя войну в Украине "спецоперацией", а убийства мирного населения - "денацификацией". На этот раз они пошли еще дальше и заявили, что пацифистский лозунг "Нет войне" - "нацистский".

Такое заявление сделал "эксперт по стратегическим коммуникациям" Трофим Татаренков в эфире одного из федеральных каналов.

Ведущий и "эксперт" комментировали благотворительные концерты российского рэпера Oxxxymiron, который публично осудил войну и отдал заработанные деньги на помощь украинским беженцам.

Пропагандист в студии обратил внимание, что использование рэпером лозунга "Нет войне" может быть "неслучайным". Это мнение поддержал и "эксперт".

"Как же перекликается этот лозунг, который они везде используют "Нет войне" с тем лозунгом, который написали на нацистских листовках, которые забрасывали в окруженный Ленинград. А русский лозунг всегда звучал "Мы за мир". А "Нет войне" - это то, что пропагандировали нацисты", - заявил Татаренков.

По логике кремлевских пропагандистов, каждый, кто публично осудил войну в Украине с использованием лозунга "Нет войне" - нацист. Ничего удивительного, против роспропаганда "расширила" это понятие.

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