Журналистам известно уже несколько историй, когда похороненный наемник впоследствии обнаруживался живым.

"Группа Вагнера" отдает родным наемников пустые гробы для похорон. Об этом российскому оппозиционному телеканалу "Дождь" рассказала женщина, чей муж был завербован на войну.

По словам женщины, "группа Вагнера" завербовала ее мужа в колонии, где он отбывал наказание. Осенью супруг, которого уже отправили на фронт, перестал выходить на связь. В декабре с женщиной связались представители "группы Вагнера" и сообщили о гибели мужа в районе Бахмута.

Позднее семье привезли закрытый цинковый гроб, "медали" от "Группы Вагнера", почетную грамоту и свидетельство о смерти.

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"Они нам сказали, что нет нужды вскрывать гроб, потому что перед отправкой [на войну] они берут какие-то ДНК, и когда трупы обнаруживают, они [их] сравнивают. Они нам сказали, что дают стопроцентную гарантию, что это он", — рассказала женщина.

Несколькими неделями позже – уже после похорон – с женщиной связался незнакомец и сообщил, что ее муж жив и находится в оккупированном городе Дебальцево.

Чуть позже ей позвонили с украинского номера. Человек, который представился сотрудником СБУ, заявил, что якобы погибший муж на самом деле находится в плену с конца октября. Также этот человек описал ранение, от которого, по версии "Группы Вагнера", якобы умер муж женщины, и заверил, что раненного на самом деле удалось спасти.

В Федеральной службе исполнения наказаний РФ жене отказались предоставить сведения о ее собственном муже, сославшись на конфиденциальность. А вот военная комендатура Украины подтвердила женщине, что ее муж действительно был ранен и взят в плен.

Журналисты телеканала утверждают, что смогли найти в соцсетях еще несколько подобных историй. При этом отмечается, что представители "Группы Вагнера" настоятельно не рекомендуют родственникам открывать гробы, в которых им привозят погибших наемников.

Потери "Группы Вагнера" в войне

Согласно многочисленным свидетельствам, боевики "Группы Вагнера" несут огромные потери в штурмовых атаках укрепленных позиций ВСУ в районе Бахмута.

Так, из 270 наемников, завербованных в одной из башкирских колоний, на данный момент в живых осталось только 30 человек.

По данным Офиса президента Украины, украинские защитники уничтожили уже около 77% от общего числа завербованных в "группу Вагнера" заключенных.

В южных регионах России – недалеко от границы с Украиной – быстро вырастают целые кладбища с могилами одних лишь "вагнеровцев".

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