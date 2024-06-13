Он работал не только в Украине, но и в Сирии.

В оккупированной Горловке Донецкой области попали под обстрел сотрудники российского пропагандистского телеканала НТВ.

"Мэр" города Иван Приходько заявил, что корреспондент Алексей Ивлиев и еще двое сотрудников НТВ получили тяжелые ранения в поселке Гольмовский, когда "выполняли профессиональные обязанности". Их госпитализировали. По данным российских СМИ, они находятся в коме.

Уже вечером НТВ сообщил о смерти 46-летнего оператора Валерия Кожина. Пропагандист Ивлиев находится в стабильном состоянии, угрозы его жизни нет.

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Кожин работал на НТВ с 2006 года, ездил в командировки в Сирию и Украину. Оккупант был награжден медалями "За Отвагу", "За заслуги перед Отечеством" I и II степени и медалью Минобороны РФ "Участнику военной операции в Сирии".

Российские пропагандисты на войне

Ранее сообщалось о самоубийстве пропагандиста Андрея Морозова, который подвергся травле со стороны своих "коллег" за разглашение больших потерь оккупационной армии РФ.

В прошлом году сообщалось о гибели на фронте корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева. Он внесен в базу "Миротворец" за участие в оккупации Крыма и съемку видео о выдворении жителей Запорожской области из своих домов.

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