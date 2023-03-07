В ЧВК "Вагнер" начали набирать наемников без каких-либо медицинских справок.

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в поисках "пушечного мяса" переключился на психоневрологические диспансеры. От новобранцев не требуют никаких справок, якобы чтобы "убрать лишнюю бюрократию".

По информации The Moscow Times, вербовщики ЧВК не требуют справки от психиатра и нарколога, а также флюрограмму. Их не смущает тот факт, что будущий боец мог лечится в психоневрологическом диспансере. Новому "пушечному мясу" присылают формальную инструкцию с требованиями к новобранцам и предлагаю себя по ней оценить.

В так называемой инструкции в новобранцам указано, что они не сотрудничают с людьми, "болеющими тяжелыми заболеваниями, препятствующими выполнению задач, страдающие от наркомании, а также переболевших гепатитом В, С", но при этом никаких справок не требуют. По прибытию на место у будущего бойца берут экспресс-анализ крови и анализ мочи на наркотики. Якобы такое решение позволяет "убрать лишнюю бюрократию".

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Подразделения "повара Путина" с 24 февраля 2022 года потеряли в Украине больше 30 тысяч бойцов, в том числе 9 тысяч были убиты. При этом более 4 тысяч наемников были ликвидированы в декабре в попытках штурмовать Бахмут, а 90% убитых - российские заключенные.

На данный момент "Вагнер" испытывает "кадровый голод". С февраля Пригожину запретили набирать "пушечное мясо" в тюрьмах и колониях. Теперь там вербовкой занимается минобороны РФ. Кроме того, "повар Путина" постоянно жалуется, что его бойцы остались без боеприпасов.

В американской разведке подсчитали, что к декабрю 2022 года число "вагнеровцев" достигала 50 тысяч человек, из них 10 тысяч - профессиональные наемники, а 40 тысяч — бывшие зэки.

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