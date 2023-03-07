Аналитики положительно оценили возможность ВСУ истребить российских наемников во время возможных городских боев за Бахмут.

Российская Федерация может потерять значительную часть элитных подразделений ЧВК "Вагнер" в битве за украинский Бахмут (Донецкая область). Этому будет способствовать невыгодное положение армии РФ возле города, которое позволит ВСУ уничтожить немало "живой" силы оккупантов. Как известно, войска РФ не смогут в ближайшее время окружить Бахмут без значительных потерь со своей стороны.

К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW). По их словам, эскалация боевых действий под Бахмутом, которая наблюдается в последнее время, может уничтожить самые эффективные части войск РФ, а также ЧВК. Минобороны РФ будет сложно найти замену тем силам, которые Москва потеряет в столкновениях с ВСУ на этом участке фронта.

Аналитики прогнозируют, что военному командованию РФ для достижения успеха под Бахмутом придется бросить в бой в поддержку ЧВК свои воздушно-десантные силы или вообще отказаться от усилий взять город.

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"Возможность нанести ущерб элитным частям группы "Вагнер" вместе с другими элитными подразделениями в условиях ведения городских боев является весьма вероятной для Украины", - говорится в отчете.

Ситуация под Бахмутом - ВСУ готовят ловушку для ЧВК "Вагнер"

Напомним, что накануне основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ВСУ загоняют его подразделения под Бахмутом в ловушку. По его словам, украинские защитники сформировали несколько группировок для блокирования и окружения наемников ЧВК. Пригожин пожаловался, что сейчас "стучится во все двери", чтобы спасти своих убийц, однако военное руководство РФ его не слышит.

Ранее он также жаловался, что Минобороны РФ не поставляет "вагнеровцам" боеприпасы под Бахмут. Также он предупредил, что российский фронт "посыплется", если боевики ЧВК "Вагнер" погибнут под Бахмутом и не возьмут город.

Как стало известно 6 марта, в рамках Ставки главнокомандующего военное руководство Украины вместе с президентом приняло решение, что ВСУ будут продолжать оборону Бахмута.

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