Россия открыла новый фронт, Украину ждет тяжелый год, - NYT

Целью прорыва на Харьковщине не является захват города-миллионника, а лишь отвлечение сил с горячих направлений Донбасса.

На прошлой неделе Россия открыла новый фронт во вторжении в Украину, начав наступление на Харьковскую область. Российские войска быстро продвинулись на несколько километров, сумев снова занять несколько сел. Они еще не вышли на главную линию обороны к востоку от города, которую удерживают опытные бригады, но ситуация серьезная.

Как говорится в материале The New York Times, угрожая Харькову, Россия надеется закрепить украинские ресурсы в регионе, обнажив фронт. Непосредственным приоритетом Украины является стабилизация линии фронта и предотвращение большого прорыва России. Но Киев имеет дело с рядом вызовов. Несмотря на недавнее принятие законопроекта о помощи в Конгрессе, который разблокировал миллиарды помощи Киеву, скорее всего, ситуация ухудшится.

Цель России - не взять Харьков, а угрожать ему, наступая на город и атакуя артиллерией. Украинские силы уже относительно слабы; привлекая украинские резервы и лучшие части к обороне Харькова, ослабляются позиции на других участках линии фронта. Россия по-прежнему сосредоточена на оккупации остальной части Донецкой области, стремясь захватить ключевые транзитные узлы и населенные пункты.

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В последние дни некоторые украинские подразделения передислоцировались из Донецка в Харьков, и, похоже, Украина разворачивает отдельные батальоны для усиления других участков фронта. Украинские силы в Донецкой области рискуют стать еще более уязвимыми, если Россия перебросит свои резервы туда.

Российские войска также оказывают давление возле Купянска, на востоке Харькова и на юге Запорожья. Могут быть вторжения вдоль границы в Сумской и Черниговской областях.

Украина уязвима

Российское наступление происходит в момент уязвимости Украины. С прошлой осени страна столкнулась с тремя взаимосвязанными проблемами: нехваткой боеприпасов, живой силы и фортификационных сооружений. Украина достигла прогресса в улучшении своих фортификационных сооружений весной, и пакет помощи от Соединенных Штатов должен уменьшить нехватку боеприпасов. Но нехватка живой силы усиливается, особенно в пехоте.

Кульминацией контрнаступления Украины прошлым летом стало прежде всего истощение ее пехоты, и с тех пор она пытается компенсировать потери. На практике это означает, что часто в окопах слишком мало солдат, а пехоты недостаточно, чтобы развить устойчивую ротацию. Многие украинские бригады недоукомплектованы, многие бойцы старше 40 лет.

Ситуация является следствием политического выбора, шаткой системы мобилизации и многих месяцев политической неуступчивости до недавнего принятия ряда законов о мобилизации. Эти законы направлены на расширение контингента солдат путем снижения возраста призыва, наказания уклонистов, разрешения некоторым осужденным служить и предоставления стимулов для добровольцев. Нардепы обещают решить нехватку кадров в армии, но многое будет зависеть от того, как украинцы будут выполнять этот закон.

Не имея достаточных сил и боеприпасов, украинские военные отвечают на российские прорывы перемещением своих лучших бригад и элитных частей по всему фронту. Такой подход "тушения огня" был во время боев за Бахмут и Авдейку. Это приводит к тому, что лучшие подразделения не имеют достаточно времени для отдыха и восстановления. Украина также прибегает к развертыванию отдельных батальонов для усиления частей фронта без остальных их бригад. Это краткосрочные решения, которые имеют долгосрочные последствия, поскольку эти подразделения со временем деградируют.

Россия имеет преимущества

Зато России в прошлом году удалось решить проблемы с кадрами, и сейчас она набирает около 30 тысяч военнослужащих по контракту в месяц. Многие из этих новобранцев вряд ли являются идеальными солдатами, им также за 40. Но это физическое преимущество в сочетании с артиллерией, беспилотниками и планирующими бомбами дало России количественное преимущество.

Но преимущества России не обязательно являются решающими. Качество ее сил вместе с потерями ограничили способность проводить более масштабные операции - именно поэтому российские силы пытаются превратить наступление в прорыв и не могут достичь больших успехов. Россия также теряет вооружение и в 2025 году столкнется с нехваткой оборудования.

"Даже с принятием законопроекта о помощи США Украину ждет тяжелый год. Американская помощь выиграла Украине время и дает определенность относительно ресурсов, которые будут доступны. Финансирование может быть достаточным для того, чтобы Украина удержала, а в лучшем случае восстановила наступательный потенциал своих войск... Но будущее зависит от того, что Запад, который играет значительную роль в обучении, разведке и других формах поддержки, и Украина могут сделать из этого", - пишет издание.

Если Украина сможет ограничить Россию скромными достижениями в этом году, то окно возможностей для Москвы, вероятно, закроется, а ее относительное преимущество может начать уменьшаться в 2025 году. Украине придется защищаться, одновременно работая над восстановлением своей армии. Ближайшие месяцы будут решающими во многих аспектах.

В центре внимания вражеское наступление на Харьков - сегодня это надо знать

Как сообщал УНИАН, Вооруженные силы Украины сорвали планы российских оккупантов максимально углубиться в городскую застройку Волчанска и закрепиться там. Подразделения украинских войск продолжают выполнение боевых задач в пределах городской застройки в северной части города.

По мнению военного аналитика Майкла Кларка, оккупанты нацелились на Харьковскую область, и главная цель России - "перетянуть украинские силы из других мест".

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