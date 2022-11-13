Советник главы ОП считает, что РФ трещит по швам, так как не способна со своими людьми нормально разговаривать.

В России идет системный быстрый процесс дезинтеграции. Это не значит, что завтра выйдут сотни тысяч на Манежную площадь в Москве.

Как отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в новом выпуске программы "Аргумент", общество заключило с российским государством незримый пакт делегации своих прав и свобод.

"В ответ обещали абсолютную безопасность и ощущение "великой" страны, а по факту люди сидят в нищете, туалеты на улице, нет карьерных возможностей. Раньше государство это продавало, а сейчас люди понимают, что это были абстрактные мифы. Оно трещит по швам, так как не способно со своими людьми нормально разговаривать", - уверен Подоляк.

По его словам, в РФ не способны внятно объяснить своим гражданам почему "великое государство" проигрывает маленькой Украине, которая неистово защищает свою свободу. Дезинтеграция нарастает.

"Начинаются переделы и взаимные обвинения в элитах, поиск преемников. Сейчас Пригожин активно всем доказывает, что он соразмерен Путину и через какое-то время будет готов его заменить. Все ждут одного из проявлений демократии, когда люди выходят на улицу, но в России этого не будет. Там в один момент произойдет то, что произошло в Херсоне - власть разбежится. Тогда на неопределенное время там начнутся стихийные процессы управления. Патриотические каналы в России поменяли риторику. Они говорят, что Украину нужно уничтожить, но эти же каналы показывают, что Путин - абсолютный лузер. Он - аутсайдер, который провалился. Субъект по фамилии Дугин заявил, что царь должен заплатить за провалы своей жизнью. Это чрезвычайно важная симптоматика дезинтеграции по всем направлениям", - отметил Подоляк.

Государственный переворот в Кремле неизбежен. Это будет как бегство из Харьковской или Херсонской области, уверен Подоляк.

"Это даже не вопрос государственного, а вопрос внутриэлитного переворота. Он может состояться быстрее, чем все ожидают. Это будет как бегство из Харьковской или Херсонской области, то есть все будут ждать, что Россия еще что-то может сделать, а она может только немного использовать ракеты и "подергать" Иран. Этот государственный переворот уже завязан и уже бурлит", - говорит советник главы ОП.

Переворот в России: что известно

Журналист и блогер Майкл Наки ранее заявлял, что в РФ растет недовольство среди мобилизированных россиян, однако пока неизвестно, перерастет ли это в переворот.

Советник главы МВД Антон Геращенко уверен, что нельзя исключать возможность свержения Путина с президентского поста в результате переворота. Для этого должно погибнуть больше русских.

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