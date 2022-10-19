Советник главы МВД отметил, что сейчас уже фактически идет Третья мировая война.

Нельзя исключать возможность свержения Владимира Путина с президентского поста в результате переворота. Для этого должно погибнуть больше русских.

Об этом заявил советник главы МВД Антон Геращенко в интервью УНИАН.

По его словам, пока что вероятность переворота не высока, но она будет расти.

Видео дня

"Это может быть внезапный переворот. Вы думаете, Хрущев тоже знал, что его уберут с поста и на его пост придет Брежнев? Нет. Просто должно погибнуть больше русских. Чем больше погибнет русских, чем больше будет проблем в экономике страны, тем больше будет людей, которые начнут в окружении Путина задумываться: "Хотим ли мы все пойти с ним на убой?", - отметил Геращенко.

При этом он не исключает, что может появиться свой "полковник Штауффенберг"

"Это тот смелый немец, который был одним из участников заговора против Гитлера, принес на совещание в ставку бомбу, которая должна была взорваться и убить Гитлера, но, к сожалению, заговорщикам не повезло, сила бомбы была недостаточной, чтобы уничтожить Гитлера в его ставке. Поэтому, может быть, появится полковник Штауффенберг, может быть, будет переворот, может быть, понадобится еще несколько лет для того, чтобы Россия разваливалась после усиления экономических проблем и увеличения количества похоронок до нескольких сотен тысяч", - объяснил советник главы МВД.

По его мнению, тому, кто придет на место Путина, придется договариваться с Украиной и с Западом.

"Для меня Рубиконом был конец июня месяца, когда была встреча G-7 в Баварских Альпах. На этой встрече было принято самое принципиальное решение о том, что Украину будем поддерживать до конца, и даже колеблющиеся Шольц и Макрон примкнули к нам и полностью поддерживают нас. Запад понял, что война ведется не против Украины, война ведется с ними со всеми, с их ценностями, с демократией, свободой слова, с правами человека. Путин вместе с Си Цзиньпинем, два диктатора и тирана, ведут войну тирании с демократией", - указал чиновник.

Кроме того, он заявил, что сейчас фактически идет Третья мировая война, где есть блок Россия, Китай, Иран, Северная Корея.

"Россия открыто воюет с Западом, остальные страны ее поддерживают. И эта война может продолжаться и ужесточаться. Иран уже стал участвовать поставками оружия, и иранцы уже непосредственно теперь являются союзниками агрессора. Китай, по нашей информации от американской разведки, пока воздерживается от поставок оружия в Россию. Если они начнут, то страны Запада уже передали своего рода предупреждение Китаю, что тогда будет разрыв экономических отношений, а китайская экономика была построена на деньгах и технологиях Запада, и китайские товары продаются в Европе, Америке и так далее", - подытожил Геращенко.

Роль Ирана в войне против Украины - что известно

Иран продал РФ по разным оценкам от около 300 до нескольких тысяч дронов-камикадзе. При этом Тегеран неоднократно отрицал экспорт любого оружия для использования в войне в Украине и "сожалеют" об ухудшении дипломатических отношений между Ираном и Украиной. В свою очередь МИД Ирана посоветовал правительству Украины "избегать влияния третьих стран, стремящихся разрушить отношения между двумя странами".

В ответ на это в МИД Украины заявили, что единственная "третья сторона" - беспилотники Ирана на службе российской армии, которые Украина уже непосредственно сбивает в своем небе. МИД подчеркнул, что Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Украиной и лишил посла Ирана аккредитации.

16 октября издание The Washington Post со ссылкой на представителей безопасности США и союзников сообщило, что Иран усиливает свои обязательства о поставках оружия в Россию для войны против Украины и готов передать не только дроны, но и ракеты класса "земля-земля".

Вас также могут заинтересовать новости: