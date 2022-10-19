Советник главы МВД Антон Геращенко: Нужно наносить удары по РФ, чтобы они визжали от страха и ужаса

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в интервью УНИАН рассказал о поддержке Запада, странной позиции Израиля, о страхах и целях Путина на сегодняшний день, угрозе новых массированных ракетных ударов, а также о том, что Украине необходимо для победы и насколько вероятным сейчас является распад России.

Давайте начнем с массированного террора Украины Россией ракетными ударами, а теперь и дронами. Насколько безопасно гражданам находиться на улице? В каких локациях и местах сейчас существует наибольшая угроза?

Давайте скажем так - все познается в сравнении. Наш герой-боец, который сейчас находится в окопе на передовой в несравнимо большей опасности, чем люди в Киеве, Харькове или Николаеве. В любом городе Украины сегодня небезопасно.

Русские ублюдки обладают полным арсеналом разного рода крылатых ракет, у некоторых из них дальность полета – пять тысяч километров. Поэтому сегодня в Украине нет места, куда они не смогут долететь.

Мы просим у наших западных партнеров системы ПВО, которые могли бы помочь нам эффективнее сбивать крылатые ракеты, иранские дроны. Вы знаете, что президент Украины Владимир Зеленский назвал количество дронов, которые Иран поставляет России. Это 2 тысячи 400 штук. 17 октября один такой дрон убил пять человек, в том числе семью – двух 34-летних прекрасных людей, которые ждали ребенка.

Нигде нельзя себя чувствовать в безопасности, необходимо внимательно слушать сигналы тревоги, у нас идет война. Скажу одну трагическую вещь. 17 октября первый дрон в Киеве прилетел важного инфраструктурного объекта, который был напротив жилого дома, где погибли люди. Так вот дрон, который привел к гибели людей, прилетел через 30-40 минут. Люди, которые погибли, не захотели пытаться куда-то уйти, скорее всего, им не было куда идти… Я не знаю, был ли в этом доме подвал, который был должным образом оборудован. Вот такая печальная история. То есть сигнал тревоги был, рядом с их домой взорвалось на тот момент два дрона. Но они просто у себя дома ждали свою трагическую судьбу…

Мы обязательно победим, нет никаких сомнений. Мы обязательно вернем все территории Украины, Крым тоже будет украинским, по-другому не будет.

Почему я так уверенно говорю? Вокруг Украины создалась коалиция. Если мы говорим о "Рамштайне", то 51 страна поддерживает нас или военной помощью, или материалами двойного назначения, или финансово. Совокупный ВВП стран, которые поддерживают нас, в 50 раз больше, чем экономические возможности России. Нас поддерживают оружием, нас поддерживают боеприпасами. Естественно, без такой поддержки нам сложно было бы выстоять против России.

Нам поставляется современное оружие. Не всё, которое мы просили. Но те же HIMARS, еще когда их было 12-14 штук, смогли остановить наступление русских на востоке и значительно ослабить их позиции на юге. Были уничтожены десятки складов, баз техники, огромное количество личного состава. Точность HIMARS теперь пример для всех. Он попадает с 50-60 километров в мост шириной 12 метров.

Мы видим, что наша ПВО сейчас успешно справляется. Получится ли ее усилить с помощью западных партнеров и как быстро?

На сегодняшний момент рост помощи постоянный. Буду прямо говорить - наша экономическая система не продержалась бы без западной поддержки. По той причине, что налоги не могут собираться в полной мере, промышленность остановлена, торговля во многом остановлена. Поэтому сегодня Запад поддерживает нашу экономику и социальную сферу. Миллионы украинцев нашли приют в странах Европы. Некоторые страны, как Польша, вообще приняли отдельные законы о статусе украинцев.

В перспективе мы видим только наращивание этой поддержки. Каждый случай удара по нашим городам приводит к тому, что народы западных стран требуют большей поддержки для нас. Кроме Израиля. Хочу сказать откровенно: я категорически не поддерживаю, не разделяю позицию правительства Израиля. Они не помогают нам вообще никак. Они не ввели никаких санкций против Российской Федерации. Они запрещают продавать нам оружие и технологии, которых у них очень много. Правительство Израиля, страны, которая в свою очередь пострадала от геноцида еврейского народа, сейчас просто наблюдает за геноцидом украинского народа. Это холокост украинского народа. Не помогают ничем. Думаю, что это не пройдет незамечено.

А вам не кажется, что Израиль сейчас сам себе роет яму? С его молчаливого согласия России продолжает тесное военное сотрудничество с их врагом №1 – Ираном. Некоторые эксперты предполагают, что Россия рассчитывается с Ираном ядерными поставками. Такой вариант возможен?

Я вчера публично заявил, что те дроны, которыми сейчас бомбит Украину, предназначались для Израиля. Иран никогда не скрывал, что Израиль – враг. Дальность полета этих дронов – 1,5 тысячи километров, они разрабатывались для ударов по городам Израиля. И даже смотря на это, правительство Израиля делает вид, что не замечает уже восьмой месяц ведущееся уничтожение украинского народа.

Чем расплачиваются русские с иранцами, я не знаю. У них могут быть разные истории, они теперь союзники, это государства-террористы. Плохо, что такое государство, как Израиль не поддерживает нас.

Как Украина с помощью западных партнеров может бороться против симбиоза двух стран-террористов – Ирана и России?

У нас единственный способ победить – это убить как можно больше русских солдат. Когда снова будут эшелоны с трупами приезжать в Россию, возможно, тогда ситуация поменяется.

Сегодня "сирийский палач" Суровикин (командующий оккупационной армией в Украине – УНИАН) вскрыл карты - дальше Россия будет идти по пути террора. Он сказал, что больше не позволит гибнуть тысячам российских солдат в ходе военных операций на земле и что у России достаточно средств, чтобы заставить Украину капитулировать. Понятное дело, речь идет о бомбардировках. Как вам это заявление?

Суровикин – военный преступник, его место – на скамье трибунала вместе с Шойгу, Герасимовым, Путиным, Медведевым и другими ублюдками.

Этот негодяй начал свою карьеру с того, что участвовал в расстреле мирных демонстраций в Москве в 91-м году. Его подразделение задавило танками трех юношей, которые вышли за демократию. После этого он некоторое время сидел в тюрьме за эти смерти. Потом его указом Ельцина выпустили. Затем к нему были претензии по фактам коррупции в российской армии, разворовывания ее техники. Это такой же бандит, как и Путин. Суровикин – подельник Путина, Путин стал окружать себя теми, кто пойдет до конца и будет уничтожен вместе с ним.

Суровикин – человек без чести, без совести, подонок высшей меры.

Чего сейчас добиваются все эти подонки и военные преступники усиленными бомбардировками? Ведь если они хотят принудить Киев к переговорам, эффект будет обратным. Это и простым обывателям понятно. Чего они добиваются этими действиями? У них есть четкий план или это просто агония?

Их план – выжить после того, как Россия, в которой все, в принципе, было контролируемо, стабильно до 24 февраля, стала нестабильной страной. В РФ растут недовольство людей. Пока оно глухое. Но Путин постоянно изучает общественное мнение. В Кремле знают, что уровень его поддержки падает, который обычно зашкаливал и был более 70%. Сейчас после мобилизации, позорного бегства из-под Киева, в Харьковской области, естественно, у многих людей открываются глаза. Они видят, что Путин – это миф, что он не мудрый, не сильный и не великий полководец, а на самом деле жулик и преступник.

Они (руководство РФ – УНИАН) хотят выжить в этой всей истории, понимая, что жить они дальше будут в гетто, в РФ, что никогда уже не будет к русским отношения, какое было, когда за ними бегали, хотели получать их деньги. Сейчас наоборот. Отказываются от российского газа, от российской нефти, взрывается газопровод "Северный поток", и Путин не может ничего с этим сделать. Поставки газа останавливаются. Кстати говоря, сейчас газ из России в Европу не поставляется. Единственный путь, который есть, лежит через Украину. Путин выжидает и каждый день теряет несколько сотен миллионов долларов, которые могли бы тратиться на войну. Из-за того, что "Северный поток" взорван, он не получает деньги за газ. Это очень хорошо. Поэтому они хотят выжить.

НАМ НУЖНО БОЛЬШЕ ОРУЖИЯ. МЫ ЗНАЕМ, ЧТО РУССКИХ МОЖНО И НУЖНО БИТЬ

Что касается переговоров. Мы знаем, что хочет Путин. Он хочет, чтобы ему отдали все территории, которые он захватил, чтобы он не платил никаких репараций, чтобы Крым признали российским. Социологические опросы показывают, что более 90% украинцев видят победу путем полного возвращения территории Украины. И президент видит ее точно так же.

Нам просто нужно больше оружия. Мы знаем, что русских можно и нужно бить.

Что касается дронов, то они не переломят ситуацию в этой войне. Нам надо делать больше своих дронов и точно так же наносить удары по объектам инфраструктуры Российской Федерации. Делать так, чтобы им было больно, и они визжали от страха и ужаса.

Как раз хотел спросить, должна же Украина отвечать на обстрелы ударами по территории РФ? Или "хлопки" в Белгороде – это уже и есть наш ответ?

Я не готов комментировать, кто делает все эти вещи. Официальная позиция – не признавать никакие действия на территории РФ. Но, естественно, я не сторонник христианской морали, что нужно подставлять вторую щеку под удар.

У нас есть, чем доставать не до самых далеких уголков России, чтобы дать достойный ответ за всё, что они сейчас творят? Я имею в виду и наши собственные разработки.

Конечно же, у нас есть такие возможности. Они применялись и будут применяться. В данном случае для победы все способы уничтожения противника хороши. Кроме уничтожения мирного населения.

Как вам инициатива Сергея Притулы о сборе средств на ракетный удар по Москве?

Я считаю, что необходимо поражать цели, которые являются военными или ослабляют противника.

Вы не знаете, о чем там идет речь? Об украинской технологии?

Это нужно спрашивать у господина Притулы, не у меня.

Я как волонтер вовлечен в целый ряд других проектов, которые связаны с использованием дронов, но я их не афиширую.

Если массированная атака Украины – это ответ на поражение РФ на фронте, чего нам ждать дальше, ведь неминуемы и следующие поражения? Что нам ждать после освобождения Херсона? Еще большей волны ракетных ударов?

Волна ракетных ударов, которая была в прошлый понедельник (10 октября – УНИАН), была прямо и непосредственно связана со взрывом на Крымском мосту. Взрыв на Крымском мосту был своеобразным психологическим Рубиконом для значительной части русского народа. Крымский мост – не только транспортная артерия. Это был символ, что Крым нерушимо привязан к России. И вдруг оказалось, что кто-то может погрузить на машину взрывчатку, её не досмотрят хваленые службы безопасности, на которые были потрачены и разворованы миллиарды рублей, и она может взорваться и обрушить часть моста в море.

Атака в понедельник – это был прямой непосредственный психологический ответ, чтобы как-то укрепить сторонников Путина, которые были в ужасе. Они, особо крайние правые ватники, требовали в субботу нанести какой-то удар. И Путин шел у них на поводу, чтобы показать, что "мы что-то можем". А какие были восторженные визги и писки в понедельник, что в Киеве нет света… Потом оказалось, что уже на следующий день вся энергетика была восстановлена.

Да, судя по всему, угрозы Суровикина касаются дальнейших ударов по инфраструктуре. И наши союзники должны нам помочь ее защитить. А это значит - дать в 20 раз больше систем ПВО NASAMS или IRIS-T, чем дали до сих пор. В России уже не пустят эти ракеты на НАТО. Россия боится НАТО, и Путин боится НАТО. А вот по нам он запускает.

Вчера (18 октября – УНИАН), к сожалению, опять были прилеты по объектам критической инфраструктуры в Киеве, Днепре. Удары будут продолжаться.

Зима будет тяжелой. Необходимо прямо говорить, чтобы все, у кого есть возможность, запасались электрогенераторами, использовали дрова и оптимально – жилищное пространство. Будет непросто.

Наше преимущество в том, что мы потерпим, потому что мы знаем, ради чего мы терпим, в отличие от россиян, которых сейчас массово везут на убой. Им объяснить не могут даже, за что они должны умирать.

Давайте поговорим о мобилизованных. Вот сейчас мобилизовали около 300 тысяч человек. Очевидно, что это не последняя мобилизация. В указе Путина цифра закрытая. Соответственно, они могут мобилизовать еще 400-500 тысяч.

Эти люди не получают должного обучения, средств защиты. Интернет переполнен видео с ржавыми автоматами, с бронежилетами из пластмассы, с китайскими шлемами. И вдруг эти люди начинают понимать, что их жестко нае*али. Все эти годы. Что все рассказы о величии России – чушь, что никакого сверхоружия у них нет. Какое сверхоружие, если у них новейший истребитель Су-34, который они продавали за 50 миллионов долларов, загорелся при взлете, и пилоты даже не смогли отвести его от жилых домов?

Пилот, кажется, и не пробовал этого делать.

Я к чему и говорю – качество этих пилотов и самолетов оставляет желать лучшего.

Россию боялись тогда, когда боялись применения её силы. Теперь, когда она показала, что этих сил особо-то и нет, что цели и задачи, которые ставит Путин, невыполнимы, оказалось, что король голый.

На сегодняшний момент эти мобилизованные приедут в окопы, наши HIMARS будут громить лагеря мобилизованных на расстоянии 50-60 километров от линии фронта. Наша артиллерия будет уничтожать их в окопах. Им будет холодно. И они будут все чаще задаваться вопросами: что мы тут делаем? Кого мы тут защищаем?

Давайте говорить прямо. Идеологии, которая бы оправдывала вторжение в Украину, такой, в которую бы верили солдаты, нет.

Я был одним из первых, кто придумал публиковать перехваченные разговоры русских солдат с первых чисел марта. Вы помните, какую они большую роль сыграли в поднятии силы духа нашего народа. Мы все услышали, что им страшно, что они не понимают, что они здесь делают, что у них было еды на три дня, а дальше им пришлось заниматься банальными грабежом и мародерством, ловить куриц и свиней в наших сельских домах. Оказалось, что это армия мародеров, которые крадут унитазы, стиральные машины. Даже некоторые буряты умудрились украсть видеокамеру с улиц города, подключили, не зная, что она через Интернет будет показывать все, что у них происходит дома.

Каменный век. Люди из 18-го века попали в 21-й век, особенно, когда они были под Киевом, в Ирпене, в Боярке – там достаточно высокодоходные люди жили.

Мотивации воевать у них никакой нет, у них будет бардак. Более того, будут расти межнациональные, межэтнические конфликты. Например, в Белгороде во время подготовки мобилизованных граждане Таджикистана, обидевшись из-за негативных высказываний в адрес Аллаха, расстреляли больше 11 людей.

Есть данные, что они 32 человека расстреляли. Насколько показателен этот инцидент? Возможно, там уже идет разлом по национальному признаку? Хотят ли нацменшинства участвовать в этой войне? Это первый вопрос. Второй вопрос: чувствуют ли люди, как их делят на классы? В то время, как мобилизуют из Тувы, из Рязани, например, а в Москве и Санкт-Петербурге эту мобилизацию потихонечку отменили. Народ поумнее и очаг сопротивления держать рядом с Кремлем просто опасно?

Да, действительно, на днях было уникальное заявление о том, что в Москве уже мобилизация закончилась, и тем, кому уже раздали повестки, можно не приходить в военкомат. Это просто уникально. Я писал об этом. Наша кибер-армия закидывала в Россию историю, что, ребята, вы рассказывали, что в Украине есть люди разных сортов, так это у вас там люди разных сортов. В Москве и Петербурге "белая кость", которые могут не воевать. Оказывается, что можно делить на тувинцев, татар, бурят и так далее.

ФАКТИЧЕСКИ СЕЙЧАС МЫ НАХОДИМСЯ В СОСТОЯНИИ ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Возможно, что это все приведет к изменению сознания россиян? Или надеяться не на что, они и дальше будут добровольно идти на смерть?

Кто-то мог предсказать в 1916-м году, что распадется Российская империя, а царя расстреляют? Никто. Кто-то мог предсказать в 85-м году, до прихода Горбачева, что Советская империя развалится? Тоже никто. Поэтому такие тектонические сдвиги возможны.

Как показывает история, самая стабильная система управления – это демократия. Посмотрите, британской демократии уже 350 лет, американской демократии уже 245 лет. То есть, это самая стабильная система. Любые диктаторские системы, как строил Муаммар Каддафи в Ливии больше 40 лет, в Египте – Хосни Мубарак, в один момент могут закончиться революцией, тем, что кто-то из приближенных решит сделать переворот или прикончить лидера. Поэтому самая стабильная система – это демократия. У нее наибольший баланс среди всех других общественных систем.

В России может произойти все, что угодно. В конце концов, а мы что, застрахованы от того, что Путина не кончит кто-то из его окружения? Может быть и так.

На интересное поле вы зашли. Насколько высоко вы оцениваете перспективу переворота в Кремле?

Этого нельзя этого исключать. Вероятность пока не высока, но она будет расти. Это может быть внезапный переворот. Вы думаете, Хрущев тоже знал, что его уберут с поста и на его пост придет Брежнев? Нет. Просто должно погибнуть больше русских. Чем больше погибнет русских, чем больше будет проблем в экономике страны, тем больше будет людей, которые начнут в окружении Путина задумываться: "хотим ли мы все пойти с ним на убой?" И, может быть, появится свой полковник Штауффенберг. Помните, кто это? Это тот смелый немец, который был одним из участников заговора против Гитлера, принес на совещание в ставку бомбу, которая должна была взорваться и убить Гитлера, но, к сожалению, заговорщикам не повезло, сила бомбы была недостаточной, чтобы уничтожить Гитлера в его ставке.

Поэтому, может быть, появится полковник Штауффенберг, может быть, будет переворот, может быть, понадобится еще несколько лет для того, чтобы Россия разваливалась после усиления экономических проблем и увеличения количества похоронок до нескольких сотен тысяч.

Поможет ли нам этот переворот? Изменит ли что-то смерть Путина? Нужно понимать, кто из окружения Путина может его заменить.

Мое ощущение, что если Путин уходит, любой будущий наследник будет вынужден договариваться с Украиной и с нашими западными союзниками. На сегодняшний момент мы не одни.

Для меня Рубиконом был конец июня месяца, когда была встреча G-7 в Баварских Альпах. На этой встрече было принято самое принципиальное решение о том, что Украину будем поддерживать до конца, и даже колеблющиеся Шольц и Макрон примкнули к нам и полностью поддерживают нас. Запад понял, что война ведется не против Украины, война ведется с ними со всеми, с их ценностями, с демократией, свободой слова, с правами человека. Путин вместе с Си Цзиньпинем, два диктатора и тирана, ведут войну тирании с демократией.

Давайте прямо говорить, фактически сейчас мы находимся в Третьей мировой войне. Есть блок стран: Россия, Китай, Иран, Северная Корея. Россия открыто воюет с Западом, остальные страны ее поддерживают. И эта война может продолжаться и ужесточаться. Иран уже стал участвовать поставками оружия, и иранцы уже непосредственно теперь являются союзниками агрессора. Китай, по нашей информации от американской разведки, пока воздерживается от поставок оружия в Россию. Если они начнут, то страны Запада уже передали своего рода предупреждение Китаю, что тогда будет разрыв экономических отношений, а китайская экономика была построена на деньгах и технологиях Запада, и китайские товары продаются в Европе, Америке и так далее.

Недавно Си Цзиньпин в своей программной речи на съезде Коммунистической партии, сказал, что видит мир биполярным и эта биполярность будет между Китаем и США. России там нет места, он не видит ее. Как по мне, это неприятный сигнал для Кремля. Как могут развиваться отношения России и Китая по мере ослабления РФ в этой войне?

Россия из глобальных игроков превратилась в сателлита Китая, от которого она теперь зависит, потому что в декабре будут прекращены покупки нефти в Российской Федерации Европейским Союзом, и это будет огромнейшая дыра в российском бюджете. Да, европейские страны пошли на это в ущерб росту цен на нефть во всем мире. Китай выиграет, потому что теперь он единственный крупный покупатель российской нефти в мире. А у него есть еще продавец Иран, ведь именно Иран зарабатывал все эти годы, держался и противостоял санкциям через то, что именно Китай покупает у него нефть. Так вот теперь Китай будет покупать нефть очень дешево, и западные страны беспокоит вопрос, что теперь себестоимость товаров из Китая будет еще ниже за счет дешевой нефти. Значит, будут вводиться ввозные пошлины, значит, закроется система свободной внешней торговли.

Мир поменялся 24 февраля, это Рубикон. Я скажу, что 24 февраля 2022 года войдет в историю на уровне 1 сентября 1939 года, начала Второй мировой войны, и на уровне 22 июня 1941 года. Это историческая веха. Путин очень хотел войти в историю, он теперь в нее вляпался так, что его фотография будет стоять наряду с фотографией Гитлера и других массовых убийц.

Вы правы, что мир поменялся, мы все это чувствуем и видим, как неимоверно высокой ценой человеческих жизней, моря крови Украина стала очень серьезным игроком на геополитической карте. Как вы думаете, после войны нам сложно будет сохранить этот статус? Ведь будут пытаться нас снова задвинуть куда-то в дальний шкаф.

Это зависит от нас, зависит от народа Украины, от власти нашей, которая сейчас есть, которая будет. От того, как мы будем позиционироваться. После победы нам необходимо создать абсолютно свободную систему работы бизнеса, при которой каждый, кто вкладывает деньги в Украину, имеет полную гарантию возврата инвестиций, что никакой судья, прокурор, полицейский, сотрудник служб безопасности не сможет противозаконно мешать предпринимателям работать, иначе сюда просто никто не придет.

Нам нужна очень мощная и сильная система противовоздушной обороны, построенная фактически заново, потому что та система, которая у нас была, это остатки советских ракет, которым по 30-35-40 лет. Поэтому мощная система ПВО, как в Израиле и Южной Корее, мощная армия, мощный военно-промышленный комплекс. Это союз с нашими западными союзниками, с Польшей, Британией, США, чтобы у нас была возможность при каких-то особо тяжелых случаях получать любое оружие, кроме ядерного.

Украина может делать все – от крылатой ракеты Х-55, которые сейчас летят к нам. Вы знаете, что они делались на Запорожском авиационном заводе и на Харьковском авиазаводе? Цинизм еще в том, что наши западные союзники в 1997 году нас заставили отдать 585 крылатых ракет Х-55, которыми сейчас стреляют по нам. Нашими же ракетами. Заставили отдать 16 стратегических бомбардировщиков, в том числе, Ту-160, с которых по нам сейчас запускают ракеты. Я уже не говорю о ядерном оружии. Поэтому западные страны оказывают сейчас нам не благодеяние…

А только ли заставили, не было ли тут еще коррупционной составляющей?

Мне в те годы было 14-16 лет. Но давление было колоссальное. Я говорил с покойным президентом Леонидом Макаровичем Кравчуком, когда познакомился с ним в 2014 году. Я ему задавал вопрос, почему вы и Кучма отдали ядерное оружие, крылатые ракеты, которые могли лететь на 2,5 тысячи километров. Говорит: "Было страшное давление Запада, что если вы этого не сделаете, то мы вас оставим один на один с Россией, а так, если вы отдадите это оружие России, то мы вас будем поддерживать".

ОКРУЖЕНИЕ НЕНАВИДИТ ПУТИНА И ШЕПЧЕТСЯ: "КУДА НАС ПЛЕШИВЫЙ КАРЛИК ЗАВЕЛ?"

Эта версия выглядит очень правдоподобной. Мы все помним, как страны Запада панически боялись распада Советского Союза в первую очередь из-за распределения ядерного оружия. Американский президент выступал в Верховной Раде СССР и призывал не отсоединяться, не доводить до распада Советского Союза.

Сейчас у американцев и европейцев очень большая головная боль. Они задаются вопросом, что будет после Путина, потому что Путин – негодяй, но он, в принципе, понятен. Ядерное оружие под относительным контролем. Они переживают, что если начнется процесс распада России, то ядерное оружие окажется в руках условно Татарстана, Башкортостана, какой-нибудь Республики Марий Эл, понимаете. Ядерное оружие раскидано в России между десятками субъектов федерации. Каждая атомная бомба – это огромная угроза миру.

Помните, в начале 90-х годов, сколько было фильмов со Шварценеггером, Дольфом Лундгреном, где сюжет был один, что где-то в бывшем СССР террористы захватили атомное оружие и везут его в Америку. Эта головная боль сейчас вернется. Сейчас мы от Голливуда будем видеть очень много фильмов точно такой тематики.

Вы так уверенно говорите, что вернется. Вы верите в распад Российской Федерации?

Я знаю, что распалась даже Римская империя, поэтому может быть все, что угодно. Я уже приводил вам исторические примеры по Советскому Союзу, по Российской империи, которая существовала столетиями. Все может быть, ничего исключать нельзя. Стабильные только демократии… Например, сейчас в Британии избрали премьер-министра Лиз Трасс, она за месяц уже создала целую кучу экономических проблем стране, и уже стоит вопрос, что ее могут низложить, избрать другого премьера. То есть, система сама балансируется, она может изменяться. Тирания не может изменяться без насилия, а насилие может заканчиваться гражданскими войнами, в которых гибнут тысячи, сотни тысяч, а иногда миллионы людей.

Но следует признать, что в свете будущих угроз для Украины это самый оптимальный вариант – распад Российской Федерации. Да, мы победим, но Россия снова может нарастить свои силы, и никуда эта империя зла не денется…

Для Украины был бы еще неплохой вариант превращения России с федерации в конфедерацию. Конфедерация предусматривает уже более слабое взаимодействие субъектов между собой и так, чтобы каждый субъект как раз мог влиять на принятие общих решений. Если бы Россия была конфедерацией, тогда надо было получать согласие всех 86 субъектов, начиная от Ямало-Ненецкого автономного округа, Якутии и Татарстана, на то, чтобы объявлять кому-то войну. Например, Швейцария – конфедерация уже лет 400, это очень стабильная страна, и очень хорошо развивающаяся. Поэтому разное может быть.

Некоторые считают, что на смену Путину придет еще более сумасшедший человек. Я так не думаю по одной простой причине. Все окружение Путина, они познали вкус сладкой жизни. Дочка Лаврова – гражданка Соединенных Штатов. Дочка Пескова живет в Европе. Песковы и Лавровы все свои выходные и праздники праздновали в европейских странах, которые теперь для них закрыты. Имели счета в европейских банках, имели недвижимость. У них была дольче вита, сладкая жизнь в Америке, Европе и так далее. Сейчас у них остались Арабские Эмираты, Турция, в какой-то мере, к сожалению, Израиль, надеюсь, что пока. Поэтому они все знают, что такое цивилизованный мир, что такое цивилизованная жизнь. И они же теперь ненавидят Путина втайне и шепчутся между собой: "Куда нас завел этот плешивый карлик?".

Если говорить о тех, кто может сменить Путина, как вы думаете, у кого сейчас больше всего шансов? Какой сценарий переворота может быть реализован?

Это неблагодарная история – гадать на кофейной гуще. Но я скажу, что думаю, что это будет тот, кого мы сейчас даже не подозреваем. Я приведу пример самого Путина. Вы могли представить себе, что именно Путин станет наследником Ельцина? Никогда бы вы этого не сказали, никогда. Поэтому это может быть человек из ниоткуда. Он может сегодня занимать какой-то второстепенный пост, и, понимая, что значительная часть элиты хотела бы избавиться от Путина, может пойти на то, чтобы организовать коалицию и заговор. Это возможно, нельзя этого исключать.

С высокой долей вероятности можно предполагать, что с этим человеком, имя которого мы пока не знаем, уже ведутся активные переговоры со стороны западных спецслужб, западных правительств, правильно?

Я пока не готов сказать. Но давайте еще раз посмотрим. Представим, что мы с вами представители окружения Путина. До 24 февраля мы с вами жили припеваючи, грабили Россию, яхты заводили, недвижимость обставляли. Все мы молились на Путина, потому что он успешный, так же, как и Гитлер был до Сталинградской битвы очень успешный, и никто не мог ему перечить, потому что ведь он же был прав, он завоевал Францию, завоевал Польшу, поработил Европу, кроме Британии. А теперь мы понимаем, что каждое решение Путина ухудшает ситуацию. Ситуация цугцванг, как в шахматах, там все дальнейшие решения ухудшают. Мобилизация ухудшает ситуацию. Потеря тех территорий, которые он назвал территориями России, ухудшает ситуацию. Ты ж сказал, что Лиман – это уже территория России, а в Лимане уже на следующий день вывешивается украинский флаг. Посмотрите на отношение к Путину на международной арене даже среди тех же среднеазиатских стран. Если Таджикистан, который зависит от России, где таджикские военные базы, говорит: "Вы к нам так не относитесь, пожалуйста, по-второстепенному". А почему? А потому, что все эти страны смотрят на Китай. И Казахстан, и все страны Средней Азии уже понимают, что Путин – это номер три, что теперь надо ориентироваться на Китай, дружить с китайцами, и что у Путина теперь нет никаких сил сделать что-то по отношению к Таджикистану или другим странам.

Лукашенко бы еще понять, к кому присоединится – к умным или красивым? Пока еще мечется бедный.

Лукашенко хочет выжить. Лукашенко хочет оставить свою династию, чтобы его сын был в дальнейшем диктатором в Беларуси. И ему вся эта история с войной абсолютно не в масть. Он был против этой войны, я в этом абсолютно уверен. Она ему была сто лет не нужна. И он под давлением и угрозами Путина согласился на то, чтобы предоставить территорию Беларуси для нападения на Украину. Он при этом категорически отказался еще весной вторгаться в Украину. Это общеизвестный факт, что Путин от него требовал войти вместе с ним в Украину. Но он отказывался, отказывается до сих пор. Сейчас Путин его заставил, опять-таки не исключаю, что под угрозами физической ликвидации, чтобы опять на территорию Беларуси зашли российские войска, и создавалась группировка для угрозы северным границам Украины. Я оцениваю как крайне маловероятные попытки наступления на территорию Украины со стороны Беларуси. По той причине, что никакой боеспособности у белорусских войск нет, никакой мотивации воевать нет, поэтому их задача – просто оттягивать часть наших войск от операции на юге и востоке.

Катерина Шварц, Алексей Лихман