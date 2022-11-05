По его словам, большинство бунтов вызваны недовольством россиян выплатами и условиями, а не отправкой на войну.

В РФ растет недовольство среди мобилизированных россиян, однако пока неизвестно, перерастет ли это в переворот.

Журналист и блогер Майкл Наки в новом выпуске программы "Аргумент" объяснил, что такое развитие ситуации зависит от каждого отдельно взятого бунтовщика.

"Никто не сможет ответить на вопрос, на сколько это масштабно, будет ли это еще масштабнее, какое это окажет влияние... по одной простой причине - это очень индивидуальные вещи. То, о чем мы можем говорить, это рост недовольства и факторы, которые на это влияют", - отметил он.

По словам журналиста, многие россияне не понимали, что их ждет после мобилизации.

"Мы видим, что ситуация среди мобилизованных становится все острее, недовольство растет. На первых неделях мобилизации у многих было представление, что они едут развлекаться и их не отправят на линию фронта", - объяснил Наки.

Он добавил, что иначе мобилизацию воспринимали в регионах, куда к тому времени уже пришло много гробов и похоронок. Рекордсменом по этому показателю стал Дагестан, где люди не хотели мобилизоваться, а их близкие этому всячески сопротивлялись.

В то же время, по мнению журналиста, нынешние бунты не связаны с негативным отношением россиян к войне.

"Когда есть бунты мобилизованных, это не значит, что это бунт каких-то хороших людей против плохой системы. Последний такой случай произошел из-за невыплаты обещанных денег. Они не бунтовали против того, что их отправляют убивать-умирать", - подытожил Наки.

Мобилизация в РФ

С начала полномасштабной войны в Украине в России проходила скрытая мобилизация "пушечного мяса".

Однак, уже 21 сентября Владимир Путин объявил старте частичной мобилизации в России.Спустя месяц он заявил о ее завершении, однако СМИ сообщают, что людям и дальше прислают повестки.

Западные эксперты уверены, что мобилизация в РФ приостановлена, чтобы освободить бюрократическую пропускную способность для осеннего призыва.

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