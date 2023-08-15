В Генштабе рассказали, как чечено-дагестанский конфликт вспыхнул на украинском Причерноморье.

На оккупированной части Запорожской области отряды кадыровцев устроили стрелковый бой с отрядами дагестанцев, в результате чего погибли десятки оккупантов с обеих сторон. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке.

Происшествие произошло в населенном пункте Михайловка, куда приехали российские пропагандисты снимать сюжет с участием высокопоставленного командира кадыровцев. В процессе съемок начался словесный спор между кадыровцами и дагестанцами, который быстро перерос в стрелковый бой.

"В ходе столкновения одному из оккупантов были нанесены ранения несовместимые с жизнью, что привело к открытому противостоянию между подразделениями с применением гранатометов, гранат и стрелкового оружия", – сообщает Генштаб.

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Победу в этой "битве" одержали дагестанцы, однако с обеих сторон погибло более 20 человек, еще 40 оккупантов были ранены. Для командира кадыровского подразделения происшествие закончилось наказанием в виде отправки на передовую

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Как писал УНИАН, Министерству обороны России не удается полностью взять под контроль некоторые частные военные компании, связанные с влиятельными лицами и бизнесменами. В частности у ведомства Сергея Шойгу возникли трудности с тем, чтобы унять ЧВК "Конвой", которую финансирует друг Путина Аркадий Розенберг.

Кроме того, российская оккупационная комендатура на захваченных территориях сотнями отлавливает русских вояк - пьяных и под наркотиками. Кроме того, с фронта убегает много дезертиров.

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