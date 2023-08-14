По словам советника мэра Мариуполя, после стрельбы в Урзуфе между чеченцами и военной комендатурой обострился конфликт.

Во временно оккупированном Урзуфе "кадыровцы" устроили стрельбу с российскими военными. Пострадали мирные жители-по меньшей мере семь человек погибли. Кроме того, стрелок убил четырех оккупантов.

Детали о происшествии озвучил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в эфире телемарафона. По его словам, стрельба произошла посреди бела дня и одном из кафе в центре Урзуфа.

В заведение пришел один из "кадыровцев". Оккупант вел себя неадекватно-находился в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. К нему подошли представители военной комендатуры оккупантов. Возник конфликт, переросший в стрельбу.

"Самое трудное, что это еще не конец, поскольку другие "кадыровцы" этого стрелка из рук военной комендатуры выдрали, спрятали на базе в селе Урзуф. Военная комендатура пытается выдернуть этого "кадыровца" из базы и отомстить за своих погибших товарищей. Этот конфликт не закончен. Очень вероятно, что это закончится "взрывом" перестрелок в том же Урзуфе", - сказал Андрющенко.

По его словам, эта ситуация демонстрирует реалии войны на оккупированных территориях. Среди погибших - две девушки-подростки. Погибших "чудом не было больше", ведь посетителей в кафе было много.

Как отметил Андрющенко, "кадыровцы" покрывают стрелка, и в этом нет ничего удивительного. За расстрел гражданских боевикам из Чечни вообще бы ничего не было, их не искала бы даже военная комендатура. Впрочем, сейчас начался конфликт между структурами оккупантов.

Перестрелка в Урзуфе

11 августа 2023 года в оккупированном поселке Урзуф произошла перестрелка, в которой пострадали мирные люди. На отдых туда приехали "кадыровцы", у которых возник конфликт с военной комендатурой. В результате погибли двое подростков, четыре парня и одна женщина.

Глава оккупационной администрации поселка Урзуф заявил, что представители Следственного комитета РФ не пустили его на место перестрелки, во время которой были убиты гражданские.

Между тем чеченский министр по нацполитике Ахмед Дудаев назвал информацию о том, что в перестрелке участвовали "кадыровцы", "дешевой фальшивкой" и "фейком".

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