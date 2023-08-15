На временно оккупированных территориях Донецкой области фиксируют увеличение количество дезертиров среди армии РФ.
Как сообщает Центр национального сопротивления, у захватчиков ухудшилось морально-психологическое состояние.
"Так, за последний месяц среди представителей российских войск снизился уровень исполнительной дисциплины среди представителей личного состава противника", - отмечает ЦНС.
В то же время представители оккупационных "комендатуры" ВС РФ задержали около 1 тысячи захватчиков. Они совершили уголовные и административные правонарушения:
- самовольное оставление места службы;
- распитие алкогольных напитков;
- употребление наркотических веществ или других психотропных средств.
По мнению ЦНС, такие некоординированные действия со стороны представителей российских оккупантов могут усилить угрозу для гражданского населения оккупированного региона.
Дезертиры в российской армии
Недавно в Минобороны Украины сообщалось, что среди российских захватчиков продолжают распространяться панические настроения, увеличилось количество случаев дезертирства и членовредительства.
На днях стало известно, что временно оккупированном поселке Горностаевка Херсонской области россияне ввели военные патрули для своих же. Патрульные и военнослужащие комендатуры обходят каждый дом, чтобы найти дезертиров среди своих солдат.