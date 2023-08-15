Их обвинили в пьянстве, дезертирстве и употреблении наркотиков.

На временно оккупированных территориях Донецкой области фиксируют увеличение количество дезертиров среди армии РФ.

Как сообщает Центр национального сопротивления, у захватчиков ухудшилось морально-психологическое состояние.

"Так, за последний месяц среди представителей российских войск снизился уровень исполнительной дисциплины среди представителей личного состава противника", - отмечает ЦНС.

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В то же время представители оккупационных "комендатуры" ВС РФ задержали около 1 тысячи захватчиков. Они совершили уголовные и административные правонарушения:

самовольное оставление места службы;

распитие алкогольных напитков;

употребление наркотических веществ или других психотропных средств.

По мнению ЦНС, такие некоординированные действия со стороны представителей российских оккупантов могут усилить угрозу для гражданского населения оккупированного региона.

Дезертиры в российской армии

Недавно в Минобороны Украины сообщалось, что среди российских захватчиков продолжают распространяться панические настроения, увеличилось количество случаев дезертирства и членовредительства.

На днях стало известно, что временно оккупированном поселке Горностаевка Херсонской области россияне ввели военные патрули для своих же. Патрульные и военнослужащие комендатуры обходят каждый дом, чтобы найти дезертиров среди своих солдат.

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