Потери российской армии растут / фото REUTERS

Украинские воины ликвидировали уже 43 тыс. оккупантов. За сутки благодаря усилиям защитников еще 200 захватчиков были уничтожены.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.08 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 43 000 (+200) человек ликвидировано
  • танков ‒ 1 846 (+14)
  • боевых бронированных машин - 4 100 (+14)
  • артиллерийских систем - 974 (+3)
  • РСЗО - 261 (+0)
  • средства ПВО - 134 (+1)
  • самолетов - 232 (+0)
  • вертолетов - 193 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 772 (+6)
  • крылатые ракеты - 185 (+0)
  • корабли / катера - 15 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3 018 (+13)
  • специальная техника - 90 (+1).
Потери россиян / инфографика УНИАН

Самые большие потери за сутки противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются.

Как сообщалось, ночью оккупанты обстреляли Днепропетровщину, в Никополе погибло два человека, ранены семеро.

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