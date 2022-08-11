Украинские воины ликвидировали уже 43 тыс. оккупантов. За сутки благодаря усилиям защитников еще 200 захватчиков были уничтожены.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.08 ориентировочно составили:
- личного состава - около 43 000 (+200) человек ликвидировано
- танков ‒ 1 846 (+14)
- боевых бронированных машин - 4 100 (+14)
- артиллерийских систем - 974 (+3)
- РСЗО - 261 (+0)
- средства ПВО - 134 (+1)
- самолетов - 232 (+0)
- вертолетов - 193 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 772 (+6)
- крылатые ракеты - 185 (+0)
- корабли / катера - 15 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 3 018 (+13)
- специальная техника - 90 (+1).
Самые большие потери за сутки противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются.
Как сообщалось, ночью оккупанты обстреляли Днепропетровщину, в Никополе погибло два человека, ранены семеро.