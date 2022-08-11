Самые большие потери за сутки противник понес на Донецком направлении.

Украинские воины ликвидировали уже 43 тыс. оккупантов. За сутки благодаря усилиям защитников еще 200 захватчиков были уничтожены.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.08 ориентировочно составили:

личного состава - около 43 000 (+200) человек ликвидировано

танков ‒ 1 846 (+14)

боевых бронированных машин - 4 100 (+14)

артиллерийских систем - 974 (+3)

РСЗО - 261 (+0)

средства ПВО - 134 (+1)

самолетов - 232 (+0)

вертолетов - 193 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 772 (+6)

крылатые ракеты - 185 (+0)

корабли / катера - 15 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн - 3 018 (+13)

специальная техника - 90 (+1).

Самые большие потери за сутки противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются.

Как сообщалось, ночью оккупанты обстреляли Днепропетровщину, в Никополе погибло два человека, ранены семеро.

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