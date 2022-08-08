В Украине ликвидированы до 80 тыс. военных РФ, выяснил журналист.

Россия в Украине с начала полномасштабного вторжения потеряла минимум 70 000 военных.

Потери РФ могут составлять до 80 000 военнослужащих, написал журналист американского журнала Foreign Policy Джек Детч в Twitter, ссылаясь на сведения Министерства обороны США (Пентагон).

"…По оценкам Пентагона, с момента полномасштабного вторжения в Украину более пяти месяцев назад Россия потеряла от 70 000 до 80 000 военнослужащих", - поделился он.

Напомним, российские захватчики вторглись на территорию Украины рано утром 24 февраля. Противники обстреливали военные и гражданские объекты и захватывали населенные пункты.

Враги даже не объявили Киеву войну - полномасштабное вторжение они назвали "спецоперацией" для "демилитаризации" и "денацификации".

Из-за оккупантов только в одном Мариуполе Донецкой области погибли десятки тысяч человек.

Вооруженные силы Украины давали достойный отпор противникам. Генштаб ВСУ сообщил, что на нашей земле по состоянию на 8 августа уже уничтожены 42 тыс. 340 врагов.

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