В перехваченном разговоре с матерью он признался, что по телевизору им не скажут об истинном количестве потерь.

Российский военный находясь в Херсонской области, рассказал во время телефонного разговора матери о больших потерях и страшных смертях.

Об этом говорится в свежем перехвате, который обнародовало Главное управление разведки Минобороны.

В разговоре оккупант рассказал матери, что неделю назад в окоп, в котором находились командир роты и его заместитель, прилетело, в результате чего этих оккупантов разорвало надвое. После этого их погрузили в пакет и увезли.

"Мы сейчас стоим в обороне, потому что народу мало, чтобы идти в наступление", - рассказал оккупант.

Также он рассказал, что многие отказываются идти воевать после увиденного. По его словам, у россиян много потерь, но по телевизору об этом не скажут. На что его мать отвечает, что конечно не покажут, потому что народ начнет бунтовать.

Как сообщал УНИАН, 23 июля разведка обнародовала перехват, в котором оккупанты рассказывали о том, что столкнулись с нехваткой беспилотников и им приходится купать их за собственные деньги.

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