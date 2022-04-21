Это было сделано после рекомендации немецкого канцлера Олафа Шольца.

Министерство обороны Германии исключило все тяжелое вооружение из списка, который подала Украина, хотя немецкая промышленность готова поставить многие из вооружений в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Об этом сообщает Bild, в распоряжении которого есть украинский и немецкий списки.

В списке, поданном Украиной с просьбой предоставить вооружение для борьбы с российскими оккупантами, был ряд тяжелых вооружений: танки Leopard, БТР Puma и Marder, БТР Boxer, Fuch.

Кроме того, Украина уведомила немецкое правительство и промышленность Германии об острой потребности в реактивных системах залпового огня и противокорабельных ракетах, а также противотанковых ракетах типа Milan и Spike.

Еще в середине марта почти все вооружение, запрошенное Украиной, было в списке поставок немецкой промышленности – даже современные танки Leopard 2.

По данным издания, после этого Минобороны по рекомендации канцелярии Олафа Шольца начало сокращать список, в результате чего перечень возможного экспорта вооружений немецкой военной промышленности в Украину сократился с 48 до 24 страниц.

Исчезло все тяжелое вооружение, которое немецкая промышленность хотела продать Украине. Из 15 первоначальных запросов Украины на вооружение остались только три, причем некоторые из них имеют альтернативы первоначальным запросам.

Общая стоимость всех "консолидированных" немецких вооружений для Украины составляет всего 307 млн евро, хотя правительство Германии заявляло о выделении 1 млрд евро, большая часть которого пойдет Украине.

В немецком экспортном списке вооружений, составленном в очень общих чертах по соображениям безопасности, есть: транспортные средства, личное снаряжение, датчики и средства разведки, боеприпасы, материально-техническое обеспечение, оружие и стрелковое оружие, а также "полевое оборудование" для Украины.

Издание отметило, что планируется поставка современных устройств, таких как высокотехнологичные радары и дистанционно управляемые боевые модули для установки на украинскую бронетехнику.

Транспортные средства включают модернизированные полноприводные автомобили, бронированные грузовики, бронированные автобусы и почти 100 тяжелых полуприцепов HX81 для быстрой перевозки украинских танков. Но тяжелого вооружения в списке нет.

Сообщается, что Министерство обороны Украины после получения информации о сокращенном списке отправило немецкой стороне еще два запроса: 9 апреля Киев вновь запросил у Берлина танки Leopard-2 и самоходные гаубицы, а 16 апреля – зенитно-ракетные комплексы IRIS-T.

По данным издания, ︎немецкое правительство проигнорировало эти письма.

19 апреля канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия не поставляет тяжелое вооружение, так как этого не делают и другие страны например, США, Канада, Великобритания, Франция. Хотя на самом деле, США и Великобритания, а также Австралия и Нидерланды поставляют тяжелое вооружение в Украину.

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