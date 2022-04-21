Недовольство таким решением канцлера нарастает как внутри коалиции, так и в оппозиции.

Канцлеру Германии Олафу Шольцу может грозить отставка из-за отказа поставлять Украине тяжелое вооружение.

Об этом сообщило немецкое издание Spiegel. В частности, недовольство решением канцлера нарастает внутри коалиции, а оппозиция уже на следующей неделе может запустить процедуру объявления недоверия Шольцу.

Как отмечает издание, именно нерешительность Шольца в военной помощи Украине может привести его к отставке.

На следующей неделе лидеры оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) намерены внести проект резолюции о поставках тяжелого вооружения Украине, если этого не сделает канцлер.

По данным Spiegel, резолюция от ХДС/ХСС способна набрать большинство голосов, поскольку и в самой коалиции идея поставок тяжелого вооружения Киеву имеет широкую поддержку.

"В этом случае позиция Шольца настолько сильно пошатнется, что ему фактически придется просить вотума доверия, то есть обеспечить себе большинство в бундестаге", - пишет издание.

Также отмечается, что споры о вкладе Германии в вооружение украинской армии в последнее время набирают обороты, особенно ввиду нового наступления России, в связи с которым потребности Украины в вооружении являются еще более насущными.

Как заявил Торстен Фрай из ХДС в этом вопросе намек Шольца на то, что украинцы ничего не смогут сделать с оружием, которое просят, "самонадеян". "Считает ли офис канцлера, что Украина хочет от нас бесполезное оружие?", - задался вопросом Фрай и отметил при этом, что "прежде всего важно, чтобы Германия отказалась от своего нежелания поставлять оружие" Украине.

Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно, что по указке Олафа Шольца Минобороны Германии вычеркнуло все тяжелое вооружение из списка военной помощи Украине. В частности, из него исчезли танки Leopard, БТР Puma и Marder, БТР Boxer, Fuch. Таким образом, список, поданный Украиной Германии с просьбой предоставить вооружение для борьбы с российскими оккупантами, сократился с 48 до 24 страниц.

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