Компания Rheinmetall предлагает не только БМП, а также соответствующие боеприпасы и обучение солдат общей стоимостью 153 миллиона евро.

Немецкая компания Rheinmetall Landsysteme обратилась к федеральному правительству с запросом о разрешении на поставку Украине 100 боевых машин пехоты Marder.

Это первая подобная заявка с начала войны России против Украины, пишет Welt am Sonntag.

Запрос на продажу БМП Marder поступил в Минэкономики Германии, откуда его направили в Федеральный совет безопасности, который де-факто возглавляет канцлер Олаф Шольц. Теперь этот совет, в который, кроме канцлера, входят девять министров, должен одобрить или отклонить заявку. Ранее Шольц уклонялся от прямых поставок тяжелого вооружения, отмечает немецкая газета.

Rheinmetall Landsysteme готова в "кратчайшие сроки" продать Украине 100 единиц БМП Marder. Первые партии могут быть доставлены в течение нескольких недель.

"По соображениям конфиденциальности мы, как правило, не комментируем какие-либо незавершенные дела. В основном, по делам Украины мы действуем быстро и конструктивно: как только поступают конкретные обращения, мы инициируем все необходимые шаги и, если нужно, согласовываем их в ответственных за решения ведомственных комитетах", - отметили в Минэкономики.

Фактически документы были переданы из министерства в Федеральный совет в тот же день.

Welt am Sonntag отмечает, что за последние несколько недель неоднократно было замечено, что Минэкономики во главе с Робертом Хабеком, представляющим партию Зеленых, рассматривало заявки на вооружение для Украины намного быстрее, чем Минобороны во главе с Кристин Ламбрехт из Социал-демократической партии, куда также входит канцлер Олаф Шольц.

Соответствующее письменное предложение украинское правительство уже получило 14 апреля. В нем компания Rheinmetall предлагает не только БМП, а также соответствующие боеприпасы и обучение солдат общей стоимостью 153 миллиона евро.

Немецкое издание добавляет, что поскольку БМП Marder еще нужно подготовить, поставки планируют тремя партиями: 20 боевых машин должны быть переданы через шесть недель, еще 25 – через полгода и 55 – через 12 месяцев. Также есть 1,5 миллиона патронов на сумму 42,6 миллиона евро. Подготовку украинских экипажей к БМП будет проводить персонал компании Rheinmetall в Германии. Для обслуживания предлагается "логистический пакет", который, кроме специальных инструментов и запчастей, включает также "временную сервисную базу вблизи границы (например, в Польше или Словакии)".

Как сообщал УНИАН, 21 апреля стало известно, что по указанию Олафа Шольца Минобороны Германии вычеркнуло все тяжелое вооружение из списка военной помощи Украине. В частности, из него исчезли танки Leopard, БТР Puma и Marder, БТР Boxer, Fuch. Таким образом, список, поданный Украиной Германии с просьбой предоставить вооружение для борьбы с российскими оккупантами, сократился с 48 до 24 страниц.

Из-за отказа поставлять Украине тяжелое вооружение Олафу Шольцу может грозить отставка. В частности, недовольство решением канцлера нарастает внутри коалиции, а оппозиция уже на следующей неделе может запустить процедуру объявления недоверия Шольцу.

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