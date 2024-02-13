Россияне не просто меньше стали смотреть пропаганду, а вообще все реже включают телевизор.

Россияне устали от пропагандистского контента. Так, проведенное росСМИ исследование рейтингов показало, что россияне не просто меньше стали смотреть пропаганду, а вообще все реже включают телевизор.

В частности, антирекордсменом стала программа "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" - она покинула ТОП-5 самых рейтинговых и за год потеряла почти четверть зрителей (падение рейтинга с 4,9 до 3,7%).

"Пятую часть своей аудитории потерял Владимир Соловьев. "Вечер с Владимиром Соловьевым" в разных рейтингах скатился на 5-10 пунктов. Скудны и рейтинги его собственного телеканала "Соловьев Live", который вещает на частотах EuroNews: его передачи набирают в лучшем случае 0,2%", - говорится в сообщении.

В то же время растет популярность передач с "экстрасенсами". Так, на последней неделе января передача "Экстрасенсы. Реванш" на ТНТ заняла первое место среди всех передач в аудитории 18+, опередив и Киселева, и Соловьева, и Норкина.

"Россияне в принципе стали меньше смотреть телевизор, а совокупный рейтинг 10 самых популярных передач за год снизился с 49,2% до 43%", - сообщают росСМИ.

Российская пропаганда - последние новости

Кремль активизирует распространение на Западе нарративов о своей легитимности на ТОТ. Как сообщили в Центре противодействия дезинформации Совета нацбезопасности и обороны Украины, Кремль "снимает" западных журналистов, преимущественно ультраправых взглядов.

В январе американский Институт изучения войны заявил, что Россия среди прочего использует Совбез ООН для проведения собственных информационных операций.

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