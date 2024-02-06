Для этого РФ "нанимает" иностранных журналистов, преимущественно ультраправых взглядов.

Перед выборами в РФ Кремль начал работу по распространению на Западе нарративов о своей легитимности на временно оккупированных территориях Украины. Об этом говорится в комментарии Центра противодействия дезинформации Совета нацбезопасности и обороны Украины (ЦПД).

"Перед "выборами" Путина Россия активизировала продвижение на Западе нарративов о якобы "легитимности" российской власти на временно оккупированных территориях Украины и "поддержке населением ТОТ российской власти". Для этого Кремль "нанимает" западных журналистов, преимущественно ультраправых взглядов", - констатируют в ЦПД.

Как отмечается, недавно пропагандистский сюжет в оккупированном Мариуполе снял глава московского бюро немецкого телеканала ZDF Армин Керпер.

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ЦПД информирует, что на оккупированной Луганщине работала целая делегация таких журналистов из Испании, Франции, Нидерландов, США и еще 3-х стран. Также в Москву из США прилетел журналист Такер Карлсон, который готовится взять интервью у Путина.

"Пропаганда РФ сейчас применяет на ТОТ ту же технологию, что и в 2014 году, когда использовала отдельных западных журналистов для работы на оккупированном Донбассе в своих интересах", - отмечается в комментарии ЦПД.

Распространение нарративов Кремля: что предшествовало

Недавно немецкий канал ZDF снял репортаж о Мариуполе в духе роспропаганды. Так, журналист Армин Керпер рассказывает о "восстановлении" города. По его словам, в Мариуполе ведется активное восстановление улиц, школ, жилых домов и целых кварталов - в городе есть свет, отопление и интернет, работают магазины и рестораны, а еще – разрастается большое местное кладбище.

В МИД Украины отреагировали на это, подчеркнув, что искажение реальности – это не журналистика.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев, комментируя этот сюжет, отметил, что он вызвал резко негативную реакцию среди многих знакомых немецких экспертов и журналистов, в частности у коллег господина Керпера из ZDF.

В январе американский Институт изучения войны заявил, что Россия среди прочего использует Совбез ООН для проведения собственных информационных операций. В частности, речь идет о попытках убедить международных партнеров Украины не оказывать ей военную помощь.

Так, 22 января Россия созвала заседание Совбеза ООН, на котором министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил страны Запада в отказе от переговоров, утверждая, что Кремль всегда был готов к диалогу.

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