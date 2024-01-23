РФ стремится посеять нестабильность и сформировать информационные условия для вероятных будущих агрессивных действий против членов НАТО и других постсоветских государств.

Россия использует Совет Безопасности ООН для продвижения собственных информационных операций, чтобы убедить международных партнеров Украины не оказывать ей военную помощь.

Как напомнил Институт изучения войны, 22 января Россия созвала заседание Совбеза ООН. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил страны Запада в отказе от переговоров, утверждая, что Кремль всегда был готов к диалогу.

По словам Лаврова, РФ заинтересована исключительно в переговорах об отстранении действующего украинского правительства от власти. Таким образом он подтвердил, что Москва все еще официально стремится к смене режима в Киеве.

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"Лавров продолжал отрицать независимость и суверенитет Украины, ошибочно утверждая, что украинский народ не имеет интересов в войне против России и что Запад подтолкнул Украину к продолжению войны. Глава МИД России посоветовал Западу понять, что "формула мира" президента Владимира Зеленского - это путь в никуда. Он также утверждал, что чем быстрее Запад реализует это, тем лучше будет и для Украины, и для Запада", - отмечают аналитики.

Также во время заседания представитель РФ утверждал, что "если Украина перестанет драться, сотни тысяч украинских жизней будут спасены". В Институте изучения войны добавили, что Лавров и ранее озвучивал подобные месседжи, подразумевая, что россияне могут оккупировать больше территории во время войны и что это еще больше ослабит переговорную позицию Украины.

В то же время российский министр отрицал ответственность Кремля за опасения, что РФ может напасть на НАТО в будущем, игнорируя последние тревожные официальные заявления Москвы.

Лавров обвинял украинских военных в проведении ударов по оккупированной Россией территории, которые Кремль использовал для поддержки своих оправданий войны.

Глава МИД пытался убеждать, якобы "россияне и украинцы будут жить так же, как братья и добрые соседи" после того, как Россия достигнет своих целей, которые ISW оценивает как капитуляцию Украины и стран Запада. Эксперты убеждены, что РФ стремится посеять нестабильность и сформировать информационные условия для вероятных будущих агрессивных действий против членов НАТО и других постсоветских государств.

"Предположительно, таким образом Москва продвигает эти кремлевские нарративы на мировой арене, чтобы убедить международных партнеров прекратить предоставлять Украине оружие", - указывается в отчете ISW.

Война в Украине - последние новости

Страны Европейского Союза, включая Германию и Францию, все чаще обвиняют друг друга в том, что они не предоставили Украине достаточно оружия, угрожая разорвать единство блока, поскольку Киев вступает в решающую фазу войны.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявляет, что нейтральные страны в войне Российской Федерации против Украины заслуживают самого темного места в политическом аду.

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