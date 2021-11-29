Специальный ИИ будет изучать цифровые следы личностей в интернете - информацию об интересах, увлечениях, событиях из жизни.

Власти Российской Федерации выдали грант на исследование возможностей использования искусственного интеллекта (ИИ) для психологической диагностики личности по социальным сетям.

Деньги от Аналитического центра при правительстве РФ получил ФГБУ "Институт системного программирования им. В. П. Иванникова", пишет "Коммерсантъ". Размер гранта неизвестен, однако журналисты обнаружили, что сам институт объявил тендер для проведения исследования на 36 миллионов рублей (более 13 миллионов гривень). Подрядчик обязан завершить работы до 1 сентября 2024 года.

Итогом исследования должна стать технология психодиагностики по анализу данных профиля соцсети, которая якобы призвана помочь бороться с группами смерти, вовлечением граждан в террористическую деятельность и экстремизмом, как заявляют в российском правительстве.

В тендерной документации говорится, что распространение технологий, использующих цифровые следы для анализа личности, "открывает широкие возможности по оценке личности и прогнозированию ее поведения без осуществления психологического тестирования, требующего его добровольного согласия".

Один из источников таких цифровых следов - социальные сети, "накапливающие обширные материалы относительно интересов, увлечений, записей пользователя, фиксирующих показатели его поведенческой активности".

Для анализа аккаунтов собираются использовать искусственный интеллект.

"Программой исследовательского центра ИСП РАН предусмотрено в том числе создание доверенной технологии диагностики свойств личности", - сообщили журналистам в пресс-службе Аналитического центра при правительстве.

Читайте такжеВ интернет слили 53 миллиона записей с личными данными украинцевКак заявляется, такую технологию планируют применять, в частности, для оценки состояния лиц, принимающих ключевые государственные или корпоративные решения, а также "распознавания манипулятивного управления большими социальными группами, оценки творческого потенциала работников и моделирование их профессионального развития".

"Такие проекты могут помочь в выявлении и своевременном реагировании на разжигание национальной розни, формирование групп смерти, вербовку или привлечение граждан к террористической деятельности", - добавили в АЦ.

При этом по мнению юристов, массовая психодиагностика профилей россиян в социальных сетях может противоречить законодательству по защите персональных данных.

"В конце прошлого года были приняты поправки к закону о персональных данных, согласно которым опубликованные гражданами данные могут использоваться для какого-либо анализа только с их согласия", - рассказал преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов.

Он считает, что использование данных нарушает права и интересы граждан на тайну частной жизни.

Читайте такжеРогозин пообещал Путину возможность следить за Россией через космическое "государево око"По словам директора по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив Александра Ореховича, даже если человек не ограничил доступ к информации, опубликованной в соцсетях, она защищается законом о персональных данных, на обработку должно быть получено отдельное согласие, которое будет содержать условия и ограничения обработки информации третьими лицами.

"Еще больше вопросов вызывает перспектива обработки подрядчиком данных из соцсетей, которые человек не делает публичными", - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский продлил запрет российских сайтов и социальных сетей в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Катерина Комолова