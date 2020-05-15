Зеленский продлил запрет российских соцсетей в Украине

Контролировать выполнение решения будет секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Президент Владимир Зеленский продлил запрет российских сайтов и социальных сетей в Украине.

Соответствующий указ №184/2020 опубликован на сайте главы государства 14 мая.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - сказано в документе.

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Сообщается, что контролировать выполнение решения будет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Таким образом, и в дальнейшем на территории Украины будут заблокированы, в частности, "Одноклассники", "ВКонтакте", "Яндекс".

Как сообщал УНИАН, 13 мая Верховная Рада приняла постановление о поддержке продолжения блокирования российских социальных сетей Mail.ru, "ВКонтакте" и "Одноклассники".