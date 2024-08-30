Живущим на 200-400 долларов россиянам предлагают такие деньги за отправку на фронт, что они не в состоянии противостоять соблазну.

В попытке уничтожить Украину Владимир Путин создал в России странную экономическую модель, при которой для россиян выгоднее умереть на фронте, чем жить и работать. Об этом пишет французская газета Le Monde.

Как отмечает издание, Кремль всеми силами стремится привлечь новых добровольцев для отправки на линию фронта. Заманивать пытаются огромными денежными выплатами, которые идут из федерального и региональных бюджетов.

В июле Путин решил удвоить ежемесячную зарплату контрактников, участвующих в "СВО" со 195 000 рублей до 400 000 рублей (4,4 тысячи долларов). Это в десять раз больше, чем средняя зарплата российских военных в мирное время.

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К этому добавляется единовременный бонус в размере 1,2 миллиона рублей (13 тысяч долларов), выплачиваемый за подписание контракта. К этому безналоговому доходу прилагаются различные привилегии для военнослужащих и их семей, в том числе льготная ипотека, поступление в самые престижные вузы страны без вступительных экзаменов, комфортная пенсия и социальный статус.

А в случае гибели на фронте такого добровольца его семья получит космические по российским меркам 11 миллионов рублей (более 120 тысяч долларов). Правда, тут сумма сильно зависит от региона.

"Появилась странная экономическая модель, согласно которой мертвый россиянин зарабатывает для своей семьи больше, чем живой. Фактически, если мужчина решит пойти воевать и умрет в возрасте между 30 и 35 годами, то есть в возрасте, когда он наиболее активен и находится в лучшей форме за всю свою жизнь, его смерть будет более "выгодной" с экономической точки зрения, чем его будущее", – пишет Le Monde.

Как отмечает российский экономист Владислав Иноземцев, который сейчас живет в США, для России подобный метод вербовки пушечного мяса в новинку. В прежние времена солдат вербовали россказнями о патриотическом долге, либо простым принуждением. Теперь же перед рядовым россиянином, зарабатывающим в среднем 200-400 долларов, возникает колоссальный денежный соблазн, часто перевешивающий для него риски.

Одним из побочных последствий заливания населения деньгами возникает ненормальный "рост" экономики, который держится на повышенном уровне потребления. Это приводит к так называемому перегреву экономики, когда цены стремительно растут из-за невозможности удовлетворить огромный спрос – производственные мощности в стране исчерпаны.

Экономическая ситуация в России

Как писал УНИАН, Россию захлестнула волна высокой инфляции. Из-за перегрева экономики цены растут "сплошным фронтом" – на продовольствие, бензин, услуги, промышленные товары. Драконовские ставки рефинансирования от российского Центробанка, введенные много месяцев назад, остановить рост цен не могут.

Бывший премьер-министр Польши Ян Кшиштоф Белецкий убежден, что перегретая российская экономика рухнет, как только закончится война. Поскольку нынешние показатели "процветания" России держатся на огромных бюджетных вливаниях в военное производство и выплатах военным, едва потребность в таких расходах исчезнет, множество предприятий останутся без заказов, а миллионы людей – без работы.

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