Ян Кшиштоф Белецкий убежден, что сейчас имеем дело с "псевдо успехом" экономики России.

После завершения войны России будет очень трудно переориентировать свою экономику с военного производства на мирное. Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал бывший премьер-министр Польши, депутат Сейма и экс-министр европейской интеграции Ян Кшиштоф Белецкий.

"Я убежден, что [сегодня] имеем дело с псевдо-успехом России, которой удалось перевести экономику, и вообще всю систему руководства государством, на так называемую военную экономику. В связи с этим, завод, который производил авто, производит танки, а завод, который собирал стиральные машины, производит дроны... Где-то в Сибири на заброшенных текстильных предприятиях люди имеют много работы, потому что надо миллион новых единиц военной формы. И эти маленькие швейные предприятия вдруг возрождаются, и люди зарабатывают, например, не 300, а даже тысячу долларов и в каком-то смысле довольны, что идет война, потому что зарабатывают втрое больше, чем до войны. Такая деятельность в долгой перспективе невозможна", - отметил политик.

По его словам, все это в России сейчас создает иллюзию, что на тех сибирских заводах можно до конца жизни шить военную форму, а окажется, что ее уже через год-два никто не захочет покупать, и эти люди снова останутся без работы.

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"Как только наступит мир или прекращение огня, то для России это будет большой проблемой, как перевести военную экономику на конкурентную, которая сможет конкурировать на международном рынке, и поэтому некоторые считают, что Россия становится китайским вассалом, от которого очень зависит, которому продает нефть и газ.

"Потому что если ее не хочет западная Европа, то наши приятели китайцы купят", но китайцы покупают это по заниженным ценам", - прокомментировал Белецкий.

Он заметил, что нефтью и газом россияне торгуют также с Индией и Турцией, но это тоже цены менее привлекательные, чем до войны.

"Итак, российская экономика якобы развивается лучше, чем до войны, зато все это происходит экстенсивным способом при низкой рентабельности. Самой большой проблемой для России является то, как из этой ситуации можно будет выйти в будущем, потому что очень трудно выйти из этой военной экономики, время работает не в их пользу", - подчеркнул экс-премьер Польши.

"Успехи" российской экономики

Как сообщал УНИАН, издание Bloomberg пишет, что огромные государственные расходы на оборону способствовали росту экономики РФ в военное время. В то же время экономика России, которая страдает от огромных расходов на войну против Украины, может резко замедлиться. Главная причина таких изменений - санкции в отношении ключевых секторов.

По словам экономиста Алексея Исакова, рост российской экономики замедлится примерно до 2% во второй половине этого года и составит 0,5-1,5% в следующем году.

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