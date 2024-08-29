Ускорение продовольственной инфляции в России бьет прежде всего по малообеспеченным людям, у которых высока доля расходов на еду.

Пока Владимир Путин требует от правительства и ЦБ снизить инфляцию, она разгоняется в самой чувствительной для населения части – продуктовой. По данным Росстата, за последнюю неделю (20-26 августа) на 0,5-1% подорожали сливочное и подсолнечное масло, молоко, колбасы, свинина, черный хлеб. Дешевеют только сезонные овощи и фрукты (-1,3%). В годовом измерении индекс цен на продовольственные товары закрепился около 10%, пишет The Moscow Times.

Отмечается, что на конец июля годовой рост цен на хлеб и молоко установил рекорд с января и февраля 2023-го – 11,2% и 10,7%, соответственно. "Рост цен на еду приобретает все более пугающий характер", – комментируют аналитики.

Цены ускоряются широким фронтом: свинина, молочные продукты, подсолнечное масло, хлеб. Ускорение продовольственной инфляции бьет прежде всего по малообеспеченным людям, у которых высокая доля расходов на еду.

Видео дня

Дорожают не только продукты. Бензин, несмотря на запрет экспорта, продолжает дорожать быстрее инфляции, но с небольшой тенденцией к замедлению. Рост цен на стройматериалы имеет устойчиво повышенный характер. "Продолжаем с прошлой недели наблюдать рост индексов цен на автомобили – как на отечественные, так и на иномарки", – добавляют аналитики "Твердых цифр".

Состояние экономики РФ

Несмотря на жесткие санкции, российская экономика стремительно растет. Ожидается, что в этом году российский ВВП вырастет более чем на 3% в реальном выражении. Правда, инфляция слишком высока - в июне цены выросли на 8,6% в годовом измерении.

Ранее УНИАН писал, что российская экономика не может вечно избегать кризиса, и она становится все более уязвимой к потрясениям. Отмечается, что российская экономика продемонстрировала ключевые признаки слабости с тех пор, как Запад впервые начал вводить санкции против этой страны в 2022 году.

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