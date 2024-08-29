Россия планирует инвестировать значительные средства в инфраструктуру, которая позволит нарастить торговлю с партнерами в Азии и на Ближнем Востоке.

Владимир Путин тратит большие средства на войну в Украине. По данным Министерства обороны США, Россия потратила более 200 миллиардов долларов, или 10% ВВП, на вторжение. Теперь Путин планирует инвестировать значительные средства в инфраструктуру, которая позволит экономике процветать, даже будучи отрезанной от Запада. Об этом говорится в публикации The Economist.

Отмечается, что в течение следующего десятилетия российское государство планирует вложить $70 млрд в строительство транспортных путей, которые соединят страну с важными торговыми партнерами в Азии и на Ближнем Востоке. Львиную долю средств получат Дальний Восток и Крайний Север России. Меньшая сумма пойдет на Международный транспортный коридор "Север-Юг" (INSTC). Этот проект призван соединить Россию с Индийским океаном через Иран. Чиновники обещают рост трафика на всех незападных торговых путях.

По словам журналистов, война в Украине уже перенаправила поток российских товаров. Страны, которые не присоединились к западным санкциям, во главе с Китаем и Индией, заменили утраченную торговлю с Западом. Неразвитая инфраструктура на востоке страны ограничивает экспорт в Азию, и товары часто приходится перевозить обходным путем, через черноморские и балтийские порты, а также через Суэцкий канал. Российские чиновники обеспокоены блокированием этого маршрута, а также тем, что влияние НАТО на такие важные артерии, как Босфор, может привести к дополнительным ограничениям. Пытаясь увеличить экспорт и защитить коммерческие связи от вмешательства, Россия инвестирует в связи с дружественными странами. "Транспортный коридор Север-Юг должен стать примером широчайшего международного сотрудничества", – заявлял Путин.

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Поразительная смена подхода

Когда-то российские чиновники уклонялись от развития инфраструктурных связей с Китаем и Ираном, поскольку европейская торговля была достаточно прибыльной. Изменение структуры торговли изменило и расчеты. В прошлом году товарооборот между Россией и Китаем достиг рекордных 240 миллиардов долларов, что на две трети больше, чем в 2021 году. Первый железнодорожный мост через реку Амур, естественную границу России с Китаем, открылся в 2022 году. В прошлом году было дано добро на строительство еще одного. Россия хочет увеличить объемы грузов на Северном морском пути с 36 млн до 200 млн тонн к 2030 году. Это судоходный путь, который проходит вдоль ее арктического побережья до восточного Китая.

Еще несколько лет назад российские фирмы также избегали Ирана, опасаясь западных санкций. Теперь эти два изгоя преследуют INSTC с новой силой. В прошлом году Россия согласилась финансировать иранскую железную дорогу Рашт-Астара. Путин заявил, что после завершения строительства указанного участка железной дороги "значительно диверсифицирует глобальные транспортные потоки", превратив Иран в выход для российских товаров, направляющихся на Ближний Восток, в Азию и далее. А Индия является главным призом. В отличие от Китая, ее спрос на уголь и нефть, по прогнозам, будет оставаться высоким как минимум до 2030 года.

Препятствия для планов Путина

Хотя торговля вдоль новых маршрутов растет, она все еще остается мизерной. Ледяной покров будет ограничивать круглогодичное использование Северного морского пути как минимум до середины века, когда ученые ожидают первое свободное ото льда лето. В 2022 году по специальному маршруту железной дороги было перевезено лишь 8 млн тонн грузов, что значительно ниже его общей пропускной способности в 14 млн тонн. Маршрут зависит от грузовиков, что ограничивает пропускную способность.

Могут помочь дополнительные средства из других стран. Россия и Иран остаются главными донорами коридора INSTC. В 2022 году на них приходилось 68% инвестиций в маршрут. Но Иран, который имеет проблемы с деньгами, полагается на российские кредиты. Путин планирует тратить значительные средства на инфраструктуру, но его амбиции могут быть разбиты нежеланием частного сектора. Аналитики ожидают, что частные инвестиции в российскую государственную транспортную программу упадут.

Даже при самых лучших условиях инфраструктурные показатели России остаются плохими. На Дальнем Востоке, где большие расстояния и плохая погода затрудняют планирование, ситуация еще хуже. Неэффективное управление является привычным явлением. В условиях войны России будет трудно привлечь рабочую силу и опыт, необходимые для модернизации железных дорог. Многие страны, участвующие в INSTC, находятся в споре между собой, что чрезвычайно усложнит планирование других частей проекта. Санкции также задерживают прогресс на обходных маршрутах.

Даже если российские чиновники увеличат пропускную способность на новых маршрутах, спрос на товары не является определенным. Примерно 150 000 контейнеров накопились на Дальнем Востоке России из-за дисбаланса в торговле между Китаем и Россией. INSTC может усилить конкуренцию между Россией и Ираном, которые сейчас экспортируют подобную продукцию на отдельные рынки. Страны, которые не находятся под санкциями, смогут заключать жесткие соглашения, пользуясь ограниченными альтернативами России.

Военная экономика РФ

Ранее УНИАН писал. что несмотря на жесткие санкции, российская экономика стремительно растет. Оказывается, безумные расходы во время войны действительно стимулируют экономику.

Эксперт по российской экономике и исследователь Центра анализа европейской политики Александр Коляндр считает, что российская экономика не может вечно избегать кризиса, и она становится все более уязвимой к потрясениям.

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