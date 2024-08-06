Уже сейчас значительная часть российской территории находится в зоне поражения украинских беспилотников.

Российский диктатор Владимир Путин серьезно опасается, что его ликвидируют с помощью воздушного удара. Об этом в комментарии "Фокусу" заявил генерал-майор, бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун.

По мнению аналитика, соответствующая фобия появилась у Путина после ликвидации ряда иранских высокопоставленных генералов и лидеров радикального движения ХАМАС. Особенно с учетом того, что украинские БПЛА в теории вполне могут долететь до места выступления российского лидера.

Однако Ягун подчеркивает, что перед спецслужбами Украины стоят намного более интересные и важные задачи, нежели демонстративное уничтожение президента РФ перед его окружением.

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Эксперт по вопросам безопасности, генерал-лейтенант Службы внешней разведки Василий Богдан отмечает, что авторитарный режим, выстроенный в России Путиным, заставляет строго подходить к системе реагирования на угрозы.

С этим в частности связывают перенос из Крыма в Петербург церемонии празднования дня ВМФ. Регулярные прилеты ракет по временно оккупированному полуострову, как считает экс-глава Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк, не позволяет обеспечить безопасность президента.

Покушения на Путина: что известно

Как писал УНИАН, недавно руководитель Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов заявил, что в России было несколько попыток убить Владимира Путина. По мнению главы ГУР, это говорит о недовольстве части российских элит текущим положением вещей.

Также мы рассказывали, почему США никогда не пойдут на физическое устранение или свержение Владимира Путина, даже если у них будет такая техническая возможность. Эксперт в сфере разведки Дуглас Лондон отмечает, что такое убийство не принесет США никакой явной пользы, но может принести массу проблем, вплоть до войны с РФ.

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