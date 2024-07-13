Будано подтвердил, что попытки на покушение Путина существовали.

Попытки убить российского диктатора Владимира Путина были неоднократно, но у россиян существует страх потерять его, потому что он гарант их жизненной стабильности, рассказал глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов в интервью NV.

"Попытки убить были, но, как видите, пока неудачные", - сказал он.

В то же время Буданов рассказал, что не считает, что попытки убить главу Кремля свидетельствуют о недостаточной компромиссности и авторитете правителя в кругах власти. По этому поводу глава ГУР вспомнил рассказы своей бабушки, которая еще застала смерть Сталина.

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"Она говорила, людям тогда казалось, что весь их мир рухнул, не было понятно, как жить дальше. Путин у власти более 20 лет, поэтому это будет очень похожее ощущение, а сейчас у россиян существует страх потерять его, потому что он гарант их жизненной стабильности", - отметил Буданов.

Другие заявления Буданова

Как ранее писал УНИАН, Буданов рассказал, грозит ли Крымскому мосту разрушение в 2024 году. По его словам, это вопрос к Генштабу Вооруженных сил Украины, а его ведомство по этому вопросу делает "свою запланированную работу".

Еще раньше глава ГУР говорил, что война не повлияет на РФ, пока она локализована в Украине, поэтому ее нужно переносить на территории врага. Он обещает приложить усилия, чтобы рядовые россияне почувствовали, что их страна находится в состоянии войны.

"Я выступаю за это с первых дней войны, открыто говоря, что пока война будет ограничена нашей территорией, она не повлияет на Россию. Именно поэтому с весны 2022 года мы начали проводить значительные операции на территории России, и будем идти дальше, чем больше у нас будет ресурсов для этого. И Россия начала это чувствовать", - подчеркнул он.

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