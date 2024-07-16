Путинский кортеж сопровождает отдельный микроавтобус с достаточно большим количеством профессиональных стрелков, отметил эксперт.

Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак прокомментировал возможные покушения на Путина, заявив, что это очень серьезные вызовы, поскольку охраняется российский диктатор очень тщательно.

Об этом он сказал в эфире "Киев24". "Охраняется Путин очень тщательно. Все его резиденции охраняются. И его охрана постоянно мониторится на образ жизни. Речь идет не о Федеральной службе охраны, а есть Служба безопасности президента, которая находится непосредственно рядом с ним. И этих людей проверяют, чтобы у них не появились случайно какие-то большие долги. Например, в онлайн-казино проигрался, и он таким образом потенциально уязвим для вербовки...", - отметил Ступак.

По его словам, вся охрана вооружена. Кортеж Путина сопровождает отдельный микроавтобус с достаточно большим количеством профессиональных стрелков, есть также группа тактической поддержки.

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"То есть в случае нападения на кортеж, эта группа может вести стрелковый огонь, имея много патронов, определенное время пока не подойдет помощь. Там очень серьезные специалисты сидят. Поэтому вызовы очень серьезные", - сказал Ступак. Также присутствует большое количество охраны и на совещаниях Путина с его ближайшим окружением.

"Он сидит за столом со своим ближайшим окружением, которых знает 20+ лет. На столе нет ничего - ни бутылки, ни стаканов, ни каких-либо тяжелых предметов. И за спинами стоят люди - это сотрудники Федеральной службы охраны, Службы безопасности президента, которые готовы в любую секунду вмешаться и застрелить, кто из этих генералов в какой-то момент "подпрыгнет" и попытается создать угрозу для Путина. Путин держится от всех на расстоянии. Охрана действительно очень серьезная", - прокомментировал бывший работник спецслужбы Украины.

Он отметил, что резиденции Путина охраняются усиленно все время, независимо от того, есть ли там диктатор. Охрана даже не знает, когда глава Кремля покидает резиденцию и когда возвращается.

Насчет того, были ли все же попытки покушений на главу РФ, отметил, что "внешних подтвержденных фактов того, что на Путина когда-то готовились покушения, и они были на серьезном уровне предупреждены", нет.

"Даже если бы российская пресса об этом не рассказывала, мы не видели в открытом доступе прямо или косвенно какие-то карательные меры, например, в отношении каких-то российских генералов или российских олигархов, которые пытались совершить покушение. От западной прессы такой информации не было", - отметил Ступак.

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Как сообщал УНИАН, в недавнем интервью глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов сказал, что располагает информацией о ряде попыток убить российского диктатора Владимира Путина. По его словам, они были неоднократно, но у россиян существует страх потерять Путина, потому что он "гарант их жизненной стабильности".

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