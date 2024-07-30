Дело не только в том, что убить Путина трудно чисто технически. В этом просто нет смысла.

США и страны Запада в целом не будут пытаться убить Владимира Путина или осуществить антипутинский переворот в России. Такое мнение в авторской статье для издания Foreign Policy высказал профессор изучения разведки в Школе дипломатической службы Джорджтаунского университета (США) Дуглас Лондон.

По его словам, вероятность того, что США пойдут на устранение Путина, зависит от баланса потенциальных рисков и выгоды. В частности, надо ответить на ряд вопросов о том, какие последствия последуют за устранением Путина:

уменьшится ли угроза от России для Соединенных Штатов и их союзников;

выведет ли Россия войска из Украины;

станет ли Россия более враждебной и менее прогнозируемой.

Аналитик отмечает, что Владимир Путин, несмотря на его склонность к интригам, лжи и запугиваниям, на самом деле является достаточно предсказуемым.

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Однако стоит также учитывать, что США имели опыт удачных и неудачных покушений на первых лиц иностранных государств - в Иране, Чили и на Кубе. Однако операции по устранению Мохаммада Мосаддика в Иране, Сальвадора Альенде в Чили и Кастро на Кубе были реализованы именно внутренней оппозицией этих стран, а США лишь в определенной степени способствовали им.

Дуглас Лондон отмечает, обычно США все же склоняются к сохранению текущего статус-кво с предполагаемым противником. Логику такого подхода иллюстрирует свержение Саддама Хусейна в Ираке, за чем последовала хаотизация Ближнего Востока, появление новых мощных террористических движений, таких как "Исламское государство". Даже "арабскую весну" считают прямым следствием американского вторжения в Ирак.

Попытка силой установить в Афганистане прозападный режим тоже полностью провалилась. После 20 лет безумных военных расходов и большой крови, Афганистан в конце концов снова вернулся под полный контроль Талибана.

"Склонность принять известный статус-кво еще больше усиливается, когда эта страна вооружена ядерным оружием. Что касается России, даже при самых идеальных обстоятельствах, при которых правительство США могло бы устранить Путина и скрыть свое участие в этом, насколько Вашингтон уверен, что стабильное и менее враждебное руководство сменит его (Путина)?" - пишет аналитик.

Дуглас Лондон также акцентирует, что правящий в России класс находится под жестким контролем спецслужб и других силовиков, а все ключевые руководящие должности в государстве закреплены за давними друзьями Путина, которые преданы ему лично и щедро вознаграждены за эту преданность. Более того, идеологически они являются полными единомышленниками правителя России - враждебно настроены против Запада и мечтают о восстановлении империи.

При этом за личную безопасность диктатора отвечает отдельная спецслужба, которая насчитывает около 50 тысяч сотрудников. К тому же сам Путин является параноиком и чрезмерно заботится о собственной безопасности. А опыт операций Израиля и США свидетельствует, что даже ликвидация лиц более низкого уровня, чем глава государства, является крайне рискованной и почти всегда оборачивается потерей по крайней мере части задействованных оперативников и разведчиков.

"Если бы Путина убили за границей, несмотря на доказательства, старая гвардия, скорее всего, обвинила бы Соединенные Штаты и использовала бы их как громоотвод для консолидации власти и сплочения общественности. И, разделяя паранойю Путина относительно экзистенциальной угрозы Запада, вполне вероятен риск того, что они отомстят в военной форме, прямо и с неуверенной сдержанностью", - объясняет профессор.

Покушения на Путина

Как писал УНИАН, попытки убить российского диктатора Владимира Путина были неоднократно, но, к сожалению, все неудачные. Об этом рассказал глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов. Он не сказал, кто именно пытался убить диктатора, но отметил, что такие попытки свидетельствуют о недовольстве части российских элит текущим положением вещей.

По словам экс-сотрудника СБУ Ивана Ступака, охраняют Путина очень тщательно. При этом его охранников постоянно проверяют, чтобы не допустить их вербовки вражескими спецслужбами.

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