По словам жены бизнесмена, ей удалось сбежать от преступников.

В Подмосковье выстрелом из арбалета убили владельца бренда «Мясная империя», бизнесмена Владимира Маругова.

Читайте такжеВ России в лесу нашли мертвым соратника неонациста "Тесака"Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам гражданской жены предпринимателя, неизвестные около 22:00 ворвались в их баню, ее связали, а в Маругова выстрелили из арбалета.

«Женщина смогла выпрыгнуть в окно, добежать до соседей и вызвать полицию. На месте нашли стрелу от арбалета и остатки веревки. Преступников ищут», – говорится в сообщении.

На данный момент возбуждено уголовное дело по факту убийства.

По данным следственного комитета, преступники связали обоих супругов и принялись требовать передачи денежных средств, хранящихся в доме.

В СК уточнили, что женщине удалось сбежать, она вызвала сотрудников правоохранительных органов. Когда они прибыли на место происшествия, мужчина был мертв. В ходе осмотра места убийства был изъят арбалет.

Следователи установили, что нападавшие скрылись на автомобиле, который обнаружили в одной из соседних деревень.

Что известно о Владимире Маругове

Маругов был владельцем мясокомбината «Озерецкие колбасы», выпускающего колбасы под брендом «Мясная империя», и еще нескольких компаний.

РоссСМИ называют его «колбасным королем».

Бизнесмен был убит спустя год после того, как его сын на мотоцикле разбился насмерть в ДТП.

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Автор: Катерина Шварц