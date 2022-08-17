Ряд росСМИ сообщили о том, что у Черноморского флота России сменился командующий. Им стал вице-адмирал Виктор Соколов.
По данным РИА Новости.Крым от источников на флоте, его уже представили членам военного совета. Кроме того, был и приказ главкома о назначении Соколова.
Отмечается, что публичного мероприятия не было, и, скорее всего, не будет из-за желтого уровня террористической опасности.
Источник, знакомый с Соколовым лично, указал на так называемую "военную спецоперацию", то есть войну, развязанную Россией против Украины. По его словам, в таких условиях никто не обязан публично сообщать о таких назначениях, это нормально, и Соколов сейчас уже "принимает дела".
Сообщили о смене главкома Черноморского флота и "Крымская газета", официальный печатный орган оккупационного крымского правительства.
Тем временем в Черноморском флоте опровергли данную информацию, но только в комментарии журналистам РБК.
"Не верьте сплетням. Когда будет назначен, тогда будет официально об этом сообщено", – заявили в отделе информационного обеспечения Черноморского региона.
Виктор Соколов – новый командующий флотом РФ: что о нем известно
Вице-адмиралу Виктору Соколову 60 лет.
Проходил службу в Тихоокеанском и Северном флоте.
С 17 января 2020 года возглавил Военно-морскую академию имени адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова.