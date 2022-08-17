Во флоте опровергли данную информацию, но не официально.

Ряд росСМИ сообщили о том, что у Черноморского флота России сменился командующий. Им стал вице-адмирал Виктор Соколов.

По данным РИА Новости.Крым от источников на флоте, его уже представили членам военного совета. Кроме того, был и приказ главкома о назначении Соколова.

Отмечается, что публичного мероприятия не было, и, скорее всего, не будет из-за желтого уровня террористической опасности.

Источник, знакомый с Соколовым лично, указал на так называемую "военную спецоперацию", то есть войну, развязанную Россией против Украины. По его словам, в таких условиях никто не обязан публично сообщать о таких назначениях, это нормально, и Соколов сейчас уже "принимает дела".

Сообщили о смене главкома Черноморского флота и "Крымская газета", официальный печатный орган оккупационного крымского правительства.

Тем временем в Черноморском флоте опровергли данную информацию, но только в комментарии журналистам РБК.

"Не верьте сплетням. Когда будет назначен, тогда будет официально об этом сообщено", – заявили в отделе информационного обеспечения Черноморского региона.

Виктор Соколов – новый командующий флотом РФ: что о нем известно

Вице-адмиралу Виктору Соколову 60 лет.

Проходил службу в Тихоокеанском и Северном флоте.

С 17 января 2020 года возглавил Военно-морскую академию имени адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова.

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