В составе Ставки утвердили командующего НГУ Лебедя и введены новые командующие Сил спецопераций и Сил теробороны.

Указом президента Украины Владимира Зеленского изменен персональный состав Ставки Верховного главнокомандующего.

Текст документа, подписанный главой государства сегодня, 16 августа, опубликован Офисом президента.

Согласно указу, введены в персональный состав Ставки Верховного главнокомандующего такие лица:

Василия Малюка - первого заместителя председателя Службы безопасности Украины;

Игоря Танцюру - командующего Сил территориальной обороны ВСУ;

Виктора Хоренко - командующего Сил специальных операций ВСУ.

Также утвержден в персональном составе Ставки Верховного главнокомандующего Юрий Лебедь - командующий Национальной гвардии Украины.

При этом, из состава Ставки выведен Игорь Баканов, Григорий Галаган, Юрий Галушкин.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 15 мая Зеленский сменил командующего Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины: Юрий Галушкин был уволен с должности и назначен генерал-майор Игорь Танцюра.

25 июля президент уволил Григория Галагана с должности командующего Сил специальных операций ВСУ и назначил Виктора Хоренко.

17 июля Зеленский отстранил Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ. 19 июля парламент уволил Баканова, после чего глава государства подписал соответствующий указ.

18 июля президент назначил первого заместителя председателя СБУ Василия Малюка временным исполняющим обязанности главы СБУ.

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