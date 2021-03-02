Одна из девушек за это время трижды рожала от него детей.

В России спустя 17 лет заключения выпустят скопинского маньяка Виктора Мохова, который четыре года держал в заточении, насиловал и избивал двух девушек.

Telegram-канал LifeShot.

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«Мохова посадили в 2004-м за то, что он похитил двух девушек 14 и 17 лет и почти четыре года держал их в заточении в подвале. Все это время он насиловал и избивал пленниц, одна из которых трижды рожала от него детей», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что за маньяком установят административный надзор сроком на 6 лет. Ему будет запрещено посещать места проведения спортивных, культурно-зрелищных и других массовых мероприятий, а также покидать место жительства или пребывания ночью (с 22:00 до 6:00).

В России выпустят на свободу маньяка: реакция сети

Пользователи сети бурно отреагировали на эту новость. Большинство из них высказались за то, чтобы Мохова приговорили к пожизненному:

«Искалечены судьбы! И за это 17лет ?!», «А что так мало дали?», «В США бы он не вышел», «Почему это существо ещё живое?», «Выпускают, наверное, чтобы он прибил кого-то и потом на пожизненное?», «Гуманное какое у нас правосудие».

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Автор: Катерина Шварц